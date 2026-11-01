1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam veya indirim var mı?

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 113 doların üzerine çıkarak, 23 Ekim'de ulaşılan dört yıllık zirve olan 116,72 dolara yaklaştı. Fiyatlardaki artışlarda jeopolitik riskleri artmasına bağlı olarak arz kesintilerine yönelik endişelerin piyasaları tedirgin etmesi etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yeni saldırı tehdidi fiyatlardaki artışları etkiledi.
EKİM AYINDA YÜZDE DEĞER KAZANDI
Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler yoğunlaştı. Öte yandan Ukrayna güçlerinin Samara bölgesindeki bir Rus rafinerisine saldırdığı bildirildi. Moskova da Ukrayna'ya karşı gece boyunca bir saldırı daha düzenledi. Bu gelişmeler, küresel petrol arz güvenliği konusundaki endişeleri artırdı ve brent petrol Ekim ayında %15'ten fazla değer kazandı.
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları da değişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında benzinin litre fiyatına 4 lira 10 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı bazı illerde 83 lirayı aşarken, motorinin litre fiyatı 103 lirayı geçti.
1 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 80.40 TL
Motorin litre fiyatı: 100.50 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 80.30 TL
Motorin litre fiyatı: 100.30 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 81.70 TL
Motorin litre fiyatı: 101.90 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 81.40 TL
Motorin litre fiyatı: 101.60 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL