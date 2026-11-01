Haberler Ekonomi 1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam veya indirim var mı? 1 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam veya indirim var mı? Akaryakıt fiyatları 1 Kasım 2026 Pazar günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam veya indirim olup olmadığı merak edilirken, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik de yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının cuma günü kapanışta 4 yılın en yüksek seviyesine yaklaşarak 116 doları görmesi, akaryakıt fiyatlarına olası zam beklentisini artırdı. Peki, 1 Kasım'da benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları... HABER MERKEZİ









Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 113 doların üzerine çıkarak, 23 Ekim'de ulaşılan dört yıllık zirve olan 116,72 dolara yaklaştı. Fiyatlardaki artışlarda jeopolitik riskleri artmasına bağlı olarak arz kesintilerine yönelik endişelerin piyasaları tedirgin etmesi etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yeni saldırı tehdidi fiyatlardaki artışları etkiledi.

EKİM AYINDA YÜZDE DEĞER KAZANDI

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler yoğunlaştı. Öte yandan Ukrayna güçlerinin Samara bölgesindeki bir Rus rafinerisine saldırdığı bildirildi. Moskova da Ukrayna'ya karşı gece boyunca bir saldırı daha düzenledi. Bu gelişmeler, küresel petrol arz güvenliği konusundaki endişeleri artırdı ve brent petrol Ekim ayında %15'ten fazla değer kazandı.