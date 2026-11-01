AR-GE harcamaları 10 yılda katlandı

Milli Teknoloji Hamlesi ile ivme kazanan yüksek teknoloji AR-GE harcamaları, son 10 yılda yaklaşık 45 kat artarak 154 milyar liraya ulaştı. İmalat sanayisindeki AR-GE harcamalarında aslan payını alan yüksek teknoloji, Türkiye'nin 2,5 trilyon liralık 10 yıllık AR-GE atılımının lokomotifi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, savunma, havacılık ve uzay gibi stratejik alanlarda teknolojik ilerlemeyi destekleyen AR-GE harcamaları, 10 yıllık dönemin sonunda en yüksek düzeyine ulaştı.

HARCAMALAR 33 KATINA ÇIKTI

Söz konusu tutar 2022'de ise 198 milyar 670 milyon lira olarak gerçekleşti. Harcamalar 2024'te 651 milyar 822 milyon liraya çıktı. Geçen yıl ise söz konusu rakam tarihi seviyesi olan 980 milyar 428 milyon liraya ulaştı. Böylece AR-GE harcamaları 2016-2025 döneminde 33 katına çıktı. Toplamda ise harcamalar 10 yılda 2 trilyon 550 milyar 292 milyon lirayı buldu. Gayri Safi Yurt İçi AR-GE harcamasının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı 2016'da yüzde 1,12 iken 2025'te 63 trilyon 20 milyar 906 milyon liralık GSYH içindeki oranı yüzde 1,55 olarak gerçekleşti.