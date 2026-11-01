Asgari ücrette 37 bin TL hesabı

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam hesaplamaları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, milyonlarca çalışanın yeni yılda alabileceği maaşları ortaya koydu. Yüzde otuz beşlik zam ihtimalinin gerçekleşmesi halinde net asgari ücretin otuz yedi bin dokuz yüz bir TL'ye yükselmesi bekleniyor.

YENİ MAAŞ HESAPLARI

İşçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer alacağı on beş kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunda tarafların görüşleri değerlendirilecek. Yeni asgari ücret için yüzde yirmi ile yüzde kırk arasında değişen artış seçenekleri üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Mevcut net ücret esas alınarak hazırlanan senaryolarda ortaya çıkan rakamlar şöyle: Yüzde yirmi zam yapılması halinde net ücret otuz üç bin altı yüz doksan TL'ye, yüzde yirmi beş zam yapılması halinde otuz beş bin doksan dört TL'ye, yüzde yirmi sekiz virgül dört zam yapılması halinde otuz altı bin kırk sekiz TL'ye, yüzde otuz zam yapılması halinde otuz altı bin dört yüz doksan sekiz TL'ye, yüzde otuz üç virgül yedi zam yapılması halinde otuz yedi bin beş yüz otuz altı TL'ye, yüzde otuz beş zam yapılması halinde otuz yedi bin dokuz yüz bir TL'ye, yüzde kırk zam yapılması halinde otuz dokuz bin üç yüz beş TL'ye yükselecek. Zam ihtimalleri arasında öne çıkan seçeneklerden biri yüzde otuz üç virgül yedi oranındaki artış oldu. Bu oranın uygulanması durumunda çalışanların mevcut maaşına yaklaşık dokuz bin dört yüz altmış bir TL eklenecek. Böylece net asgari ücret otuz yedi bin beş yüz otuz altı TL seviyesine ulaşacak.