Aşıda yerli ve milli hamle

Türkiye, sağlık teknolojilerinde yerlileşme adımlarını hızlandırıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe kamu alımlarının kaldıraç etkisinden yararlanılarak küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Bu doğrultuda üretim, AR-GE, klinik araştırma, test ve analiz altyapısının geliştirilmesine yönelik adımlar atılacak.

İŞ BİRLİKLERİ SAĞLANACAK

Aşı ve alt bileşenlerine ilişkin sanayi, kamu ve özel sektör ortaklığında "yeni aşı adayı" projeleri desteklenecek. Bağışıklık kazandırma programı kapsamındaki aşıların, Türkiye'de üretilebilmesi sağlanacak. Programla, aşıların geliştirilmesi ve üretimine yönelik projeler, kamu, özel sektör ve AR-GE ekosistemi paydaşları arasındaki işbirlikleriyle desteklenecek. Yerli kanser tanı kitlerinin geliştirilmesi ve prototiplerinin üretilmesi amacıyla özel sektörle stratejik işbirlikleri ve proje ortaklıkları kurulacak. Kamu desteğiyle geliştirilen yenilikçi tıbbi cihazların ticarileştirilmesini kolaylaştırmak için kamu alımları etkin kullanılacak. İlaç, tıbbi cihaz ve biyoteknolojik ürünlere yönelik test, sertifikasyon ve ruhsatlandırma alanında uluslararası akreditasyona sahip test ve analiz altyapısı oluşturulacak. Test ve analiz altyapısının geliştirilmesi kapsamında Aziz Sancar Araştırma Merkezi bünyesindeki laboratuvarın ISO 15189, ISO 20387 ve ISO 27001 standartlarına yönelik hazırlık süreçleri de yürütülecek.