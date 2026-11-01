COP31 turizme yeni kapılar açacak

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Ülkemizde yapılan, olumlu sonuçlanan her pozitif etkinlik muhakkak 2027 yılına, önümüzdeki yıllara yansıyacaktır.

COP31, bunun en güzel örneği olacak" dedi. Kavaloğlu, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da düzenlenmesinin turizm sektörüne önemli katkı sağlayacağını belirtti. Kavaloğlu, konferans kapsamında yurt dışından 70-80 bin katılımcı beklediklerini bildirdi. Kavaloğlu, organizasyonun hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek, COP31'in Antalya'nın büyük ölçekli konferansları gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu uluslararası alanda göstereceğini söyledi.

COP31'in Antalya'nın uluslararası organizasyonlardaki bilinirliğini artıracağını belirten Kavaloğlu, "Antalya, COP31 ile büyük konferanslara, etkinliklere ev sahipliği yapabilme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamış olacak. Bunun artçıları da olacak. Bundan sonra da çok ciddi anlamda kongrelere ev sahipliği yapma şansımız olacak." dedi. Organizasyonun uluslararası alanda önemli bir tanıtım fırsatı oluşturacağını dile getiren Kavaloğlu, COP31'in ardından düzenlenecek diğer uluslararası toplantılar için de Antalya'nın tercih edilmesinin önünün açılabileceğini kaydetti. Kavaloğlu, organizasyonun turizm sektörüne katkısının yalnızca konferansın gerçekleştirileceği dönemle sınırlı kalmayacağına işaret ederek, "Ülkemizde yapılan, olumlu sonuçlanan her pozitif etkinlik muhakkak 2027 yılına, önümüzdeki yıllara yansıyacaktır. COP31, bunun en güzel örneği olacak" ifadelerini kullandı. Antalya'nın uluslararası turizm hareketliliği açısından önemli bir coğrafyada bulunduğunu anlatan Kavaloğlu, sektörün süreçlerle baş edebilecek dirayete sahip olduğunu sözlerine ekledi.