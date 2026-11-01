Haberler Ekonomi Elektrikte destek devam edecek! Faturaların yarısı devletten Elektrikte destek devam edecek! Faturaların yarısı devletten Vatandaşların enerjide dış etkenli krizlerden etkilenmemesi için faturalarda yüksek oranlarda sübvansiyon uygulayan Devlet, yeni yılda da elektrik ve doğalgazda desteklerini sürdürmeye devam edecek. Bu kapsamda elektrikte yıllık 4 bin kilovatsaat olan kademe sınırı 3 bin kilovatsaate çekilirken, düzenlemeden yalnızca elektrik abonelerinin yüzde 14.7'si etkilenecek. Geri kalan abonelerin faturaları yeni yılda da yüzde 50 oranında desteklenmeye devam edecek. SABAH









Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılı için 4 bin kilovatsaat olarak uygulanan kademe limitini 3 bin kilovatsaate düşürdü. Buna göre aylık ortalama 250 kilovatsaat tüketimi yani fatura bedeli olarak aylık ortalamada yaklaşık 820 lira ve üzeri fatura ödeyenler yeni yılda elektrik desteklemelerinden yararlanamayacak. Söz konusu limit 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.

37.7 MİLYON ABONE ETKİLENMEYECEK

Türkiye'de güncel verilere göre mesken abonelerinin sayısı yaklaşık 44.2 milyon olurken, bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 6.5 milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 14.7'si kademe uygulamasından etkilenecek.



Onun haricinde 37.7 milyon aboneye denk gelen yüzde 85.3'lük kısımda ise bu yıl olduğu gibi gelecek sene de desteklemeler devam edecek. Devlet şu anda elektrikte yüzde 50 sübvansiyon uyguluyor.