Emekliye yeni yıldan önce çifte artış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın emeklilerin gelir seviyesini yükseltmeye yönelik yasal düzenleme açıklamasının ardından çalışmalar hız kazandı. Daha önce emeklilere yönelik hayata geçirilen 20 önemli düzenlemenin ardından yeni adımın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ilk aşamada kök maaşlara seyyanen zam yapılması, prim gün sayısına göre kademeli artış getirilmesi ve ocak ayında enflasyon farkının üzerine yüzde 10 ila 15 puanlık refah payı eklenmesi planlanıyor.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemede iki aşamalı bir model üzerinde duruluyor. İlk etapta en düşük emekli aylıklarının ocak ayında oluşacak enflasyon farkıyla artırılması, ardından tüm emeklilere refah payı verilmesi planlanıyor. Çalışmada, 65 yaş ve üzerindeki emeklilere daha yüksek oranda destek sağlanması seçeneği de değerlendiriliyor. Ayrıca, vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında elde edilen hane halkı gelir verilerinin, emeklilere yapılacak desteklerin belirlenmesinde kullanılması gündemde.

İKİ AŞAMALI MODEL GÜNDEMDE

Alınan bilgilere göre ilk adım, en düşük emekli aylıklarının ele alınması olacak. Gelecek ocak ayında ortaya çıkacak enflasyon farkına ilave olarak, geçmişte de yapıldığı üzere taban aylıklar yukarı taşınacak. Maaş düzenlemesinin ikinci adımı ise refah payı üzerine kurulacak. En düşük aylıklarda belli bir alt sınır yakalandıktan sonra, emeklilerin gelirlerine refah payı ilavesi yapılacak. Bu payın oranları emeklilere farklı yansıtılacak; özellikle çalışma hayatına dönmesi güç olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara daha yüksek oranda bir refah payı verilmesi öngörülüyor. Yüksek oranlı bu grubun yaş sınırının 60'a indirilmesi ihtimali de alternatifler arasında bulunuyor. Düzenlemenin kapsamı ve zam oranları ise henüz kesinleşmedi.