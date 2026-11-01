Hayvancılığa yeni yılda büyük destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılında hayvansal üretime verilen desteği bir önceki yıla göre yüzde 39,5 arttırarak 38,5 milyar liraya çıkardıklarını hatırlatarak, "İnşallah 2027 yılı için bu destek bütçesini, yüzde 41,5 artırarak 54,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız" dedi. Ankara Lalahan'da bulunan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Genomik Test Merkezi açılışı gerçekleştirildi.

BÜTÇEYE KATKI VERİLECEK

Programda konuşan Bakan Yumaklı, hayvancılığı sadece bir üretim faaliyeti olarak görmediklerini, tarımsal üretimin hem Türkiye'nin gıda arz güvenliği hem kırsal kalkınmanın çok önemli bir unsuru hem de üreticinin geleceğinin temel taşlarından birisi olduğunu bu nedenle farklı bir gözle baktıklarını söyledi. Yumaklı yapılacak desteklere ilişkin de şu bilgileri verdi; "2026 yılında hayvansal üretime vermiş olduğumuz desteği bir önceki yıla göre yüzde 39,5 arttırarak 38,5 milyar liraya çıkarmıştık. İnşallah Yüce Meclisimizden de onay aldığı takdirde, 2027 yılı için bu destek bütçesini, yüzde 41,5 artırarak 54,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız. Kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapmak zorundayız. Bunun için hayvan sağlığı son derece önemli."