İzmirli mobilyacıların Almanya çıkarması

İzmir Mobilyacılar Almanya'da gerçekleştirilen Orgatec Ofis Mobilyaları Fuarı'na damgasını vurdu. İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) organizasyonu altında, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen ORGATEC Ofis Mobilyaları Fuarı'na katılım sağlayan mobilyacılar, uluslararası yeni pazarlar için temaslarda bulundu. Mobilya ve yan sektörlerinden üyelerin fuarda partner firmalar arayışına girdiklerini kaydeden İZMOD Başkanı Zafer Koç, dış pazarlarda rekabetin sadece üretime bağlı olmadığını kaydetti. Marka ve tasarımdaki gücü üretimle birleştirerek dış pazarlara açılmayı hedeflediklerini kaydeden Koç, yeni dönemde fuar çalışmalarına daha fazla yoğunlaşacaklarını söyledi.

YENİLENME ZAMANI

Köln şehrinde düzenlenen fuardan kazanımlar sağladıklarını sözlerine ekleyen İZMOD Başkanı Zafer Koç, "Fuarda bir kez daha gördük ki dünyada rekabet artık yalnızca üretmekle kazanılmıyor. Tasarımını geliştiren, markasını güçlendiren, Ar-Ge'ye yatırım yapan ve yenilikçi modellerle fark yaratan ülkeler öne çıkıyor. Üyelerimiz açısından son derece verimli geçen bu fuar, sektörümüzün geleceği için önemli mesajlar verdi" şeklinde konuştu. Dünyada mobilya sektöründe markalaşma ve tasarımın öne çıktığını ifade eden Koç, "Bizler her zaman şunu söylüyoruz; Kendi markasını yaratamayan, tasarımını geliştiremeyen ve üretimini katma değerle buluşturamayan işletmelerin rekabette ayakta kalması her geçen gün zorlaşacak. Artık değişmek, yenilenmek, markalaşmak ve dünya pazarlarında söz sahibi olmak zorundayız. Çünkü güçlü bir sektörün yolu, güçlü işletmelerden; güçlü işletmelerin yolu ise tasarımdan, markadan ve katma değerli üretimden geçiyor. Hedefimiz yalnızca üretmek değil, İzmir mobilyasını dünyada tanınan bir marka hâline getirmek. İzmir'i 'Mobilya Şehri' olarak hafızalara kazımak istiyoruz. Hem yurt içinde hem de uluslar arası pazarlarda Mobilya Şehri İzmir markasını oluşturmalıyız. İzmirli mobilyacılar zanaat, üretim kapasitesi, tasarım becerisi ve kalite açısından her şehirle, her ülke ile yarışacak, öne çıkacak potansiyele sahip. Bu potansiyeli doğru kullanıp üyelerimizi ve sektörümüzü Türkiye'de hak ettikleri konuma ulaştırma hedefindeyiz. Mobilya camiasında daha fazla gelişim, üyelerimizi daha refaha ulaştırmak, mesleğimizin yarınlarını garanti altına alabilmek için bu tür çalışmaları yapmamız şart" diye konuştu.