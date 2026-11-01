Kentlerin lezzet hafızası koruma altına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her şehirde, özellikle lezzet konusunda iyi olan ama şehrin kültürüne uygun eski reçetelere menüsünde yer veren restoranları tespit ediyoruz" dedi. Bakan Ersoy, bu yıl Antalya'da 4'üncüsü düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde gastronomiyi ön plana çıkaracaklarını söyledi.

GELENEKSELİ YAŞATMAK

Ersoy, festivalin kentin kültür ve sanat hayatının yanı sıra gastronomi zenginliğinin tanıtılmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi. Festivalin bu yıl 26 şehirde gerçekleştirildiğini, gelecek yıl ise 32 şehre ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, Antalya'nın yoğun yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Antalya'da 40'tan fazla mekanda 440'tan fazla etkinlik düzenleneceğini anlatan Ersoy, festival programında konserlerden geleneksel sanatlara, opera ve baleden tiyatro gösterilerine ve sergilere kadar farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerin yer alacağını vurguladı. Festivalde gastronomiye ayrı parantez açtıklarına dikkati çeken Ersoy, uluslararası şeflerin katılımıyla oluşturulan jürinin, şehirlerin gastronomi kültürünü yansıtan restoranları belirlediğini anlattı. Bu çalışmada yalnızca yemek kalitesinin değil yöresel mutfağın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının da dikkate alındığını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu: "Her şehirde, festivalin gerçekleştiği şehirlerde özellikle lezzet konusunda iyi olan ama şehrin kültürüne uygun eski reçetelere menüsünde yer veren restoranları tespit ediyoruz. Yaşatılması gereken, gelecek nesillere aktarılması gereken reçetelere yer veren restoranları belirliyoruz. Bunları lezzet noktaları listemizde sınıflandırıyoruz. Bu listeleri Go Türkiye ve diğer tanıtım mecralarımızda ziyaretçilere sunuyoruz." Ersoy, belirlenen lezzet noktaları aracılığıyla yerli ve yabancı turistlerin şehirlerin özgün mutfak kültürünü deneyimleyebileceklerini, geleneksel tarifleri yaşatan işletmelerin de ekonomik açıdan destekleneceğini belirtti.

YEREL DESTEKLENİYOR

Michelin yıldızlı şeflerin de festivaller kapsamında farklı şehirlerle buluşturulduğunu anlatan Ersoy, şeflerin yerel tedarikçileri ziyaret ederek kadın kooperatifleriyle işbirliği geliştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda yıl boyunca sürecek tedarik ve satın alma anlaşmalarının yapılmasını teşvik ettiklerini belirten Ersoy, "Böylece gastronomi alanındaki tanıtımın yerel ekonomiye de yansımasını amaçlıyoruz. Hem işin ekonomisine katkımız oluyor hem vatandaşımızın, ziyaretçilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyoruz hem de standartları yükseltiyoruz" dedi.