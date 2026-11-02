Haberler Ekonomi Bakan Uraloğlu duyurdu: O iki şehir arasındaki mesafe 2 saat 15 dakikaya düşüyor Bakan Uraloğlu duyurdu: O iki şehir arasındaki mesafe 2 saat 15 dakikaya düşüyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde yapım çalışmalarının sürdüğünü ve 312,5 kilometre uzunluğundaki projenin tamamlanmasıyla Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini duyurdu. DHA









Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i birbirine bağlayacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, projenin teknik özelliklerine ilişkin, "312,5 kilometrelik hattımızı saatte 200 kilometre hıza uygun, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında 12 tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 istasyon yer alıyor. Projemiz tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızda yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz" dedi.

'2027'DE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ' Proje kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı bağlantısının üstyapı imalatları ile Seyhan ve Çukurova viyadüklerinin tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, "Mersin-Adana kesiminde Tarsus şehir geçişinin kazı, üst ve alt döşeme betonarme imalatlarını tamamladık. Bölgede peron imalatları ve hat serim çalışmalarımız devam ediyor. Mersin-Adana arasındaki istasyon ve teknik binaların yapımını, kara yolu alt ve üst geçitleri ile demir yolu köprülerinin imalatlarını sürdürüyoruz. Mersin-Adana kesiminde, yüzde 84,72 fiziki ilerleme sağladık. Yapım çalışmalarımızı 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.