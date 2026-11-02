Egeli doğal taş ihracatçıları İspanya yolcusu

2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden Fas'a 13-16 Ekim 2026 tarihlerinde "Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti" düzenleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu sefer 2-6 Kasım 2026 tarihlerinde kupanın diğer ev sahibi ülke İspanya'ya doğal taş ihracatımızı artırmak için İspanya'nın Madrid ve Alicante şehirlerini kapsayan "Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti" gerçekleştirecek.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ÜLKE

EGE Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, altyapının geliştirilmesine yönelik yapılacak yatırımların, özellikle mimari ve iç mekân uygulamalarında doğal taş kullanımını desteklemesini öngördüklerini vurguladı. İspanya'nın Avrupa'nın önde gelen doğal taş üretici ve tüketici ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Alimoğlu; "2025 yılında İspanya'nın doğal taş sektöründeki toplam ithalatı 190 milyon dolardı. Türkiye bu ithalattan 17 milyon dolar pay aldı. Türk doğal taş sektörünün İspanya'ya ihracatını artırabileceği bir döneme girdik. 12 ihracatçı firmamız ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yaparken, doğal taş ithalatçısı firmaları da ziyaret edeceğiz. İspanya'ya doğal taş ihracatımızın 50 milyon dolara çıkması için büyük bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.