IIT ülkeleri arasında iş birliği güçlenecek

TİCARET Bakanı Ömer Bolat Bolat "B57+ İş Liderleri Zirvesi"nin ikinci gününün açılışında konuştu. Bolat bu yılın dokuz ayında Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle olan ticaret hacminin 108 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8.2'lik bir artışa tekabül etmektedir. Aynı dönemde, İİT ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracat 55 milyar dolara çıkmıştır. 57 ülkeden oluşan İİT üyesi devletler, genç ve dinamik nüfusları, doğal kaynakları, stratejik coğrafi konumları, genişleyen üretim kapasiteleri ve büyüyen pazarlarıyla küresel ekonomide kayda değer bir potansiyele sahip" diye konuştu. Bakan Bolat, Türkiye olarak, İİT çatısı altındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Üye ülkeler arasındaki ticaretin teşvik edilmesini, yatırımların özendirilmesini, ticaretin kolaylaştırılmasını ve özel sektörlerimiz arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesini temel önceliklerimiz arasında değerlendiriyoruz. Son yıllarda Türkiye'nin İİT ülkeleriyle olan ticareti kayda değer ölçüde artmıştır."