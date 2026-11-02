JANDARMA 2026 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! 30 PERSONEL ALINACAK: BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ NELER?

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 memur alımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? 30 personelin alınacağı alımda başvuru tarihleri, KPSS puan şartı ve kadro dağılımı belli oldu. Peki, Jandarma memur alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar…
BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ
a. Başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.kamuilan.sbb.gov.tr ve https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adreslerinde yayımlanacaktır.
b. Başvurular 02 Kasım 2026 tarihinde başlayıp, 16 Kasım 2026 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.
c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar, yanlış beyanlar ve ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
ç. Başvurular sadece https://personeltemin.jandarma.gov.tr internet adresinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Personel Temin Sistemi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d. Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır. e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylara, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular Personel Temin Sistemi'nde ilan edilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Müracaatların son günü itibariyle (16 Kasım 2026) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
ç. 2025-2026 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) (P3) puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,
d. Avukat ünvanına başvuran adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,
e. Tablo'daki kadro ünvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,
f. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
ı. Yapılacak mesleki yeterlilik sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "J.Gn.K.lığında Sivil Personel Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,
i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Yapılacak mesleki yeterlilik ve/veya mülakat sınavında başarılı olan ve J.Gn.K.lığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylara yapılacaktır.),
j. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,
k. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
l. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
m. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.