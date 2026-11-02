JANDARMA 2026 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! 30 PERSONEL ALINACAK: BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ NELER?

ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

ı. Yapılacak mesleki yeterlilik sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "J.Gn.K.lığında Sivil Personel Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Yapılacak mesleki yeterlilik ve/veya mülakat sınavında başarılı olan ve J.Gn.K.lığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylara yapılacaktır.),

j. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,

k. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

l. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

m. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.