KAFFED’in İzmir adayı Yaşar Aslankaya

KAFKAS Dernekleri Federasyonu (KAFFED) 12. Dönem Genel Başkan adaylığıyla gündeme gelen Yaşar Aslankaya, federasyon bünyesindeki geçmiş görevleri ve sivil toplum deneyimiyle seçim sürecinin dikkat çeken ismi oldu. Çerkes toplumunun kültürel değerlerinin korunması, anadilinin yaşatılması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve gelecek kuşaklarla kültürel bağların sürdürülmesi, KAFFED'in çalışmalarında önem taşıyan başlıklar arasında bulunurken Aslankaya, geçmiş dönemlerde edindiği yöneticilik deneyimini yeni hedef ve projelerle hayata geçireceğini belirtti. KAFFED 12. Dönem Yönetim kadrosunda, İzmirden bir isim olan ve uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında aktif görev üstlenen İlter Candemir de yer alıyor.