Kritik teknoloji dış satımı 86.4 milyar doları buldu

TÜRKİYE'NİN orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2013'te 53.1 milyar dolar iken 2017'de 60.1 milyar dolar seviyesini gördü. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2021'de 77.4 milyar dolar bandına çıkarken 2022'de 88.7 milyar dolar oldu. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2023'te 97.3 milyar dolar, 2024'te 101.1 milyar dolar ve geçen yıl 111.9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ihracat, ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 86,4 milyar dolara çıktı. Geçen yılın ocakeylül döneminde 6,9 milyar dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatı, bu yılın 9 ayında da 7.4 milyar dolara ulaştı. Söz konusu ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi. Bu kategoride en fazla ihracat 3 milyar dolarla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" alanında gerçekleşti. Bunu 2.5 milyar dolarla "hava ve uzay araçları imalatı", 1.9 milyar dolarla "eczacılıkla ilgili, tıbbi, kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı" izledi.