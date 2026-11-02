Türkiye-Kazakistan ticaretinde yeni hedef 15 milyar dolar

TÜRKİYE ile Kazakistan, yaklaşık 10 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Selçuk Yüce, hedefe ulaşmak için ürün çeşitliliğinin artırılması, pazara erişimin kolaylaştırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. İki ülke, sanayi, tarım, enerji, sağlık ve lojistik başta olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğini geliştirerek ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.