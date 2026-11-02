Türkiye turizmde büyümesini sürdürüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya etkinlikleri kapsamında bulunduğu kentte yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de bölgesel krizlerle karşı karşıya kaldığını, gelecekte de bu risklerin devam edebileceğini söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'daki savaş ve Körfez bölgesindeki gelişmelere dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin izlediği dış politika, barışa yönelik katkıları ve güçlü yapısıyla bölgede istikrarını koruduğunu aktardı. İran'daki savaşın başlamasının ardından rezervasyon iptalleri yaşandığını ancak hızlı adımlar, tanıtım çalışmaları ve satış kampanyalarıyla kayıpların telafi edildiğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti: "Bölgede yaşamanın gerekliliklerini bilerek, krizlere karşı bağışıklığımızı artırmış bir şekilde istikrarımızı koruyarak, her daim büyüme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 5 artışla 25.5 milyar dolarlık turizm geliri elde ettik. Yılın 9 ayında ise yüzde 2.4 artışla 51.3 milyar dolarlık gelire ulaştık." Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarla öne çıktığını belirten Ersoy, NATO Zirvesi'nin ardından COP31'in düzenleneceğini, gelecek yıl da Formula 1'in Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade etti.