Memur maaşları 2027'de ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı için farklı hesap! İşte meslek meslek zam hesabı

Memur ve memur emeklileri için TÜİK tarafından bugün açıklanacak enflasyon verileriyle ocak zammı için önemli bir eşik daha aşılacak.

Polis, doktor, hemşire ve avukat olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanını bir yandan toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkını merakla bekliyor.

ENFLASYON FARKI İÇİN 3 VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor.

Temmuz, ağustos ve eylül verileriyle henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. Bu açıdan gözler TÜİK tarafından bugün açıklanacak TÜFE verileri büyük önem taşıyor.