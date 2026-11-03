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Haberler Ekonomi Memur maaşları 2027'de ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı için farklı hesap! İşte meslek meslek zam hesabı

Memur maaşları 2027'de ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı için farklı hesap! İşte meslek meslek zam hesabı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği Ocak 2027 maaş zammında ilk hesap ortaya çıktı. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte zam hesabı yeniden şekillenirken polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin maaşlarında dikkat çeken rakamlar gündeme geldi. Peki, hangi mesleğin maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek zam senaryoları…

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Polis, doktor, hemşire ve avukat olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanını bir yandan toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkını merakla bekliyor.

Memur ve memur emeklileri için TÜİK tarafından bugün açıklanacak enflasyon verileriyle ocak zammı için önemli bir eşik daha aşılacak.

ENFLASYON FARKI İÇİN 3 VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor.

Temmuz, ağustos ve eylül verileriyle henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. Bu açıdan gözler TÜİK tarafından bugün açıklanacak TÜFE verileri büyük önem taşıyor.

MEMURLAR İÇİN İLK FARK

AA Finans ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi ekonomistlerin beklentilerini ortaya koyuyor. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,2, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,64 oldu. Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,09 olacak.

Ekim ayında enflasyon eğer yüzde 2,2 artarsa 4 aylık enflasyon yüzde 7,92'ye ulaşacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri için ekimde yüzde 1'e yakın bir enflasyon farkı oluşacak. Kamu çalışanları böylelikle toplu sözleşme zammı dahil yüzde 6'ya yakın zammı son iki veri kala garantilemiş olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ TL OLACAK?

Yüzde 10,09'luk beklentiye göre ise memur ve 4C'li emeklilere ocak ayında yüzde 2,89 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,03'e ulaşacak. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı 75 bin 863 liraya yükselecek.

Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,03 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 58 lira seviyesine ulaşacak.

MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor.

TCMB beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28, 6 aylık enflasyon ise yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.

OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Kamu çalışanları için enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 7 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL'ye çıkacak.

Piyasa Katılımcıları anketine göre ise yıllık enflasyon yüzde 29,63, 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08 olacak. Bu durumda ocak zammı yüzde 8,02'ye ulaşacak ve en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 liraya yükselecek.

Yıl sonu için en yüksek TÜFE beklentisi ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'ye göre yıl sonu TÜFE yüzde 30,06, 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45 olacak. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkacak.

En düşük memur maaşı bu senaryoya göre 76 bin TL'yi aşarak 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerine ise en düşük 34 bin 172 lira maaş verilecek.

Uzman Doktor — Mevcut maaş: 170.730 TL

TCMB (%6,67): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL

OVP (%7): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL

Piyasa (%8,02): 184.423 TL — Zam farkı: +13.693 TL

AA Finans (%8,03): 184.440 TL — Zam farkı: +13.710 TL

FKE (%8,39): 185.054 TL — Zam farkı: +14.324 TL

Profesör — Mevcut maaş: 153.208 TL

TCMB (%6,67): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL

OVP (%7): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL

Piyasa (%8,02): 165.495 TL — Zam farkı: +12.287 TL

AA Finans (%8,03): 165.511 TL — Zam farkı: +12.303 TL

FKE (%8,39): 166.062 TL — Zam farkı: +12.854 TL

Mühendis — Mevcut maaş: 109.185 TL

TCMB (%6,67): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL

OVP (%7): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL

Piyasa (%8,02): 117.942 TL — Zam farkı: +8.757 TL

AA Finans (%8,03): 117.953 TL — Zam farkı: +8.768 TL

FKE (%8,39): 118.346 TL — Zam farkı: +9.161 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 107.110 TL

TCMB (%6,67): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL

OVP (%7): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL

Piyasa (%8,02): 115.700 TL — Zam farkı: +8.590 TL

AA Finans (%8,03): 115.711 TL — Zam farkı: +8.601 TL

FKE (%8,39): 116.097 TL — Zam farkı: +8.987 TL

Araştırma Görevlisi — Mevcut maaş: 102.779 TL

TCMB (%6,67): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL

OVP (%7): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL

Piyasa (%8,02): 111.022 TL — Zam farkı: +8.243 TL

AA Finans (%8,03): 111.032 TL — Zam farkı: +8.253 TL

FKE (%8,39): 111.402 TL — Zam farkı: +8.623 TL

Avukat — Mevcut maaş: 102.135 TL

TCMB (%6,67): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL

OVP (%7): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL

Piyasa (%8,02): 110.326 TL — Zam farkı: +8.191 TL

AA Finans (%8,03): 110.336 TL — Zam farkı: +8.201 TL

FKE (%8,39): 110.704 TL — Zam farkı: +8.569 TL

Başkomiser — Mevcut maaş: 101.242 TL

TCMB (%6,67): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL

OVP (%7): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL

Piyasa (%8,02): 109.362 TL — Zam farkı: +8.120 TL

AA Finans (%8,03): 109.372 TL — Zam farkı: +8.130 TL

FKE (%8,39): 109.736 TL — Zam farkı: +8.494 TL

Polis Memuru — Mevcut maaş: 92.618 TL

TCMB (%6,67): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL

OVP (%7): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL

Piyasa (%8,02): 100.046 TL — Zam farkı: +7.428 TL

AA Finans (%8,03): 100.055 TL — Zam farkı: +7.437 TL

FKE (%8,39): 100.389 TL — Zam farkı: +7.771 TL

Uzman Öğretmen — Mevcut maaş: 92.166 TL

TCMB (%6,67): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL

OVP (%7): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL

Piyasa (%8,02): 99.558 TL — Zam farkı: +7.392 TL

AA Finans (%8,03): 99.567 TL — Zam farkı: +7.401 TL

FKE (%8,39): 99.899 TL — Zam farkı: +7.733 TL

Vaiz — Mevcut maaş: 86.983 TL

TCMB (%6,67): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL

OVP (%7): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL

Piyasa (%8,02): 93.959 TL — Zam farkı: +6.976 TL

AA Finans (%8,03): 93.968 TL — Zam farkı: +6.985 TL

FKE (%8,39): 94.281 TL — Zam farkı: +7.298 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 84.845 TL

TCMB (%6,67): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL

OVP (%7): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL

Piyasa (%8,02): 91.650 TL — Zam farkı: +6.805 TL

AA Finans (%8,03): 91.658 TL — Zam farkı: +6.813 TL

FKE (%8,39): 91.963 TL — Zam farkı: +7.118 TL

Öğretmen — Mevcut maaş: 83.254 TL

TCMB (%6,67): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL

OVP (%7): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL

Piyasa (%8,02): 89.931 TL — Zam farkı: +6.677 TL

AA Finans (%8,03): 89.939 TL — Zam farkı: +6.685 TL

FKE (%8,39): 90.239 TL — Zam farkı: +6.985 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) — Mevcut maaş: 75.877 TL

TCMB (%6,67): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL

OVP (%7): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL

Piyasa (%8,02): 81.962 TL — Zam farkı: +6.085 TL

AA Finans (%8,03): 81.970 TL — Zam farkı: +6.093 TL

FKE (%8,39): 82.243 TL — Zam farkı: +6.366 TL

Memur (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 73.070 TL

TCMB (%6,67): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL

OVP (%7): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL

Piyasa (%8,02): 78.930 TL — Zam farkı: +5.860 TL

AA Finans (%8,03): 78.938 TL — Zam farkı: +5.868 TL

FKE (%8,39): 79.201 TL — Zam farkı: +6.131 TL

En düşük memur maaşı — Mevcut maaş: 70.224 TL

TCMB (%6,67): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL

OVP (%7): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL

Piyasa (%8,02): 75.856 TL — Zam farkı: +5.632 TL

AA Finans (%8,03): 75.863 TL — Zam farkı: +5.639 TL

FKE (%8,39): 76.116 TL — Zam farkı: +5.892 TL

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 112.140 TL

TCMB (%6,67 zam): 119.620 TL — Zam farkı: +7.480 TL

OVP (%7 zam): 119.988 TL — Zam farkı: +7.848 TL

Piyasa (%8,02 zam): 121.134 TL — Zam farkı: +8.994 TL

AA Finans (%8,03 zam): 121.146 TL — Zam farkı: +9.006 TL

FKE (%8,39 zam): 121.553 TL — Zam farkı: +9.413 TL

Genel Müdür (1/1)

Mevcut maaş: 99.377 TL

TCMB (%6,67 zam): 106.010 TL — Zam farkı: +6.633 TL

OVP (%7 zam): 106.333 TL — Zam farkı: +6.956 TL

Piyasa (%8,02 zam): 107.341 TL — Zam farkı: +7.964 TL

AA Finans (%8,03 zam): 107.351 TL — Zam farkı: +7.974 TL

FKE (%8,39 zam): 107.717 TL — Zam farkı: +8.340 TL

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 80.490 TL

TCMB (%6,67 zam): 85.860 TL — Zam farkı: +5.370 TL

OVP (%7 zam): 86.124 TL — Zam farkı: +5.634 TL

Piyasa (%8,02 zam): 86.949 TL — Zam farkı: +6.459 TL

AA Finans (%8,03 zam): 86.956 TL — Zam farkı: +6.466 TL

FKE (%8,39 zam): 87.245 TL — Zam farkı: +6.755 TL

Pratisyen Hekim (1/4)

Mevcut maaş: 68.691 TL

TCMB (%6,67 zam): 73.274 TL — Zam farkı: +4.583 TL

OVP (%7 zam): 73.500 TL — Zam farkı: +4.809 TL

Piyasa (%8,02 zam): 74.203 TL — Zam farkı: +5.512 TL

AA Finans (%8,03 zam): 74.208 TL — Zam farkı: +5.517 TL

FKE (%8,39 zam): 74.459 TL — Zam farkı: +5.768 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 65.853 TL

TCMB (%6,67 zam): 70.246 TL — Zam farkı: +4.393 TL

OVP (%7 zam): 70.466 TL — Zam farkı: +4.613 TL

Piyasa (%8,02 zam): 71.138 TL — Zam farkı: +5.285 TL

AA Finans (%8,03 zam): 71.143 TL — Zam farkı: +5.290 TL

FKE (%8,39 zam): 71.380 TL — Zam farkı: +5.527 TL

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 47.877 TL

TCMB (%6,67 zam): 51.070 TL — Zam farkı: +3.193 TL

OVP (%7 zam): 51.229 TL — Zam farkı: +3.352 TL

Piyasa (%8,02 zam): 51.716 TL — Zam farkı: +3.839 TL

AA Finans (%8,03 zam): 51.720 TL — Zam farkı: +3.843 TL

FKE (%8,39 zam): 51.892 TL — Zam farkı: +4.015 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 47.693 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.877 TL — Zam farkı: +3.184 TL

OVP (%7 zam): 51.035 TL — Zam farkı: +3.342 TL

Piyasa (%8,02 zam): 51.519 TL — Zam farkı: +3.826 TL

AA Finans (%8,03 zam): 51.523 TL — Zam farkı: +3.830 TL

FKE (%8,39 zam): 51.694 TL — Zam farkı: +4.001 TL

Polis Memuru (1/4)

Mevcut maaş: 47.093 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.239 TL — Zam farkı: +3.146 TL

OVP (%7 zam): 50.395 TL — Zam farkı: +3.302 TL

Piyasa (%8,02 zam): 50.675 TL — Zam farkı: +3.582 TL

AA Finans (%8,03 zam): 50.680 TL — Zam farkı: +3.587 TL

FKE (%8,39 zam): 50.846 TL — Zam farkı: +3.753 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL

AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL

FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL

AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL

FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL

İmam-Hatip

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL

AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL

FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL

AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL

FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 39.681 TL

TCMB (%6,67 zam): 42.327 TL — Zam farkı: +2.646 TL

OVP (%7 zam): 42.457 TL — Zam farkı: +2.776 TL

Piyasa (%8,02 zam): 42.864 TL — Zam farkı: +3.183 TL

AA Finans (%8,03 zam): 42.868 TL — Zam farkı: +3.187 TL

FKE (%8,39 zam): 43.011 TL — Zam farkı: +3.330 TL

Teknisyen (Lise - 1/4)

Mevcut maaş: 33.995 TL

TCMB (%6,67 zam): 36.263 TL — Zam farkı: +2.268 TL

OVP (%7 zam): 36.376 TL — Zam farkı: +2.381 TL

Piyasa (%8,02 zam): 36.721 TL — Zam farkı: +2.726 TL

AA Finans (%8,03 zam): 36.725 TL — Zam farkı: +2.730 TL

FKE (%8,39 zam): 36.849 TL — Zam farkı: +2.854 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 31.313 TL

TCMB (%6,67 zam): 33.402 TL — Zam farkı: +2.089 TL

OVP (%7 zam): 33.506 TL — Zam farkı: +2.193 TL

Piyasa (%8,02 zam): 33.824 TL — Zam farkı: +2.511 TL

AA Finans (%8,03 zam): 33.827 TL — Zam farkı: +2.514 TL

FKE (%8,39 zam): 33.940 TL — Zam farkı: +2.627 TL

Öte yandan kamu personelinin ücretlendirme sisteminde değişiklik yapılması hedefleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek daha sade bir yapıya kavuşturulacak. Yeni sistemde ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Programda yer alan hedefler, kadrolu memurlardan sözleşmeli personele ve kamu işçilerine kadar farklı istihdam statülerini kapsayan ücret sisteminin yeniden ele alınmasını öngörüyor. Ancak maaşlara yapılacak olası artışlar, yeni ücretlerin tutarı ve uygulama takvimi henüz belli değil.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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