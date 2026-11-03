SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI! 4. oran netleşti! Taban aylık kaç lira olacak? Ne kadar refah payı verilecek?

Son dakika haberleri... Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla ocak zammını bekliyor. TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verileriyle 4. zam oranı da netleşti. Ocak ayında yıl sonu enflasyonunun belli olmasıyla milyonlarca emekliye yapılacak zam belli olacak. Aynı zamanda emekliler için yıl sonuna refah payı ve seyyanen zam yapılması da gündemde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın 3'üncü gününde kamuoyuyla paylaşıyor. Ekim ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kritik verinin ardından emekliler için 4. zam oranı da netleşti. SSK, Bağkur emeklisine yansıtılacak 4 aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. %1.21 enflasyon farkı ortaya çıktı.

Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 3 aylık orana göre 24 bin 864 liraya ulaştı.

TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında ise aylık %1,84 artmıştı. Eylül ayında da yüzde 1,84 oranında artış oldu. 3 aylık toplam enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 5.57'lik zam oranını cebe koydu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, ekim ayı tüketici enflasyonunun aylık bazda ortalama yüzde 2,20 artması bekleniyordu. Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 4 aylık orana göre 25 bin 409,25 liraya ulaşacak.

MASADAKİ 4 FORMÜL

Emekliler için 4 yıl sonu tahmini önemli ipuçları veriyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9.04 olabileceğini gösterdi.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.63 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.08 olarak bekleniyor.

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Ekim ayı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 olarak yer aldı. Bu tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.09'u bulabileceğini ortaya koyuyor.