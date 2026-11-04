Altın fiyatları sert yükseldi! İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama: En kötüsü geride kaldı | Altında sert düşüş sona mı erdi?

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda aşağı yönlü bir grafik çizdi. Küresel piyasalar haftalardır 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimleri bekliyordu. ABD seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra piyasalar adeta derin bir nefes aldı. Petrol geri çekilirken altın yükselişe geçti. Finans Analist İslam Memiş, tüm piyasaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
ALTINDA YÜZDE 3 GÜMÜŞTE YÜZDE 5 YÜKSELİŞ
Memiş altın ve gümüş piyasalarını yorumladığı açıklamasında "Şu andaki tepkiye baktığımız zaman altın tarafında, gümüş tarafında yükseliş var. Kripto para piyasası yükselişler var. Dolar karşısındaki bütün varlıklarda iyimser bir açılış olduğunu gözlemliyoruz" dedi.
Seçin sonuçlarına piyasasının tepkisinin olumlu olduğunu ifade eden Memiş "Altın ve gram altın tarafında %3, gümüşün ons ve gram fiyatında %5 civarında yükselişler var" bilgisini verdi.
Memiş altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarına şöyle devam etti:
TRUMP GİTTİ, MANİPÜLASYON BİTTİ
Ons altın uluslararası piyasalarda şu anda 40.033 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı 6.512 lira seviyesinde. 3 günlük süreç içerisinde gram altın TL fiyatında 90 TL, ons altın tarafında 160 dolarlık bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz.
Geçen hafta cuma günü çok sert bir şekilde düşüş vardı, bir gerileme vardı. Bugüne baktığınız zaman da %3 civarında tepki yükselişi var. Yani piyasa diyor ki Trump gitti, manipülasyon bitti. Piyasanın verdiği mesaj bu. Çünkü 9 aydan beri piyasalarda ciddi bir manipülasyon piyasası vardı.
TEMKİNLİ OLMAYA DEVAM
Seçimlerden sonraki sürece de dikkat çeken Memiş, "Trump'ın söylemleriyle piyasalarda sürekli istikrarın bozulduğunu bir piyasası oluştuğunu gözlemliyoruz. Ama bugünden sonra biraz daha piyasaların olumlu bir seyre döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle bundan sonraki süreçlerde gözümüz kulağımız yine temkinli olarak beklemeye devam ediyoruz" dedi.
PİYASALARIN İLK TEPKİSİ OLUMLU
İslam Memiş açıklamalarına devam ederek şunları kaydetti: Petrol fiyatlarında olacak çünkü petrol fiyatlarının yeni 100 dolar seviyesinin üzerinde olması, jeopolitik gerilimin tırmanması yine piyasalardaki belirsizliği devam ettirebilir.
Temkinli olmakta fayda var. Ama ilk piyasa açılış rakamlarına baktığımız zaman uluslararası piyasalarda ilk tepkisinin olumlu yönde olduğunu, yükseliş yönünde olduğunu, kötünün geride kaldığını bize mesajını veriyor. Ama tabii ki bundan sonraki süreçlerde Trump'ın vereceği mesajlar, İran hamlesi yeni piyasalarda belirleyici olacaktır
EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI
İslam Memiş açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
Şimdi uluslararası piyasalarda dolar endeksi 102 seviyesine kadar yükselmişti. Dolar uluslararası piyasalarda güçlü seyrediyordu. Amerikan tahvil faizlerinde bir yükseliş vardı. Bugüne baktığımız zaman yarım puanlık bir düşüş var. Dolar endeksinde 101 seviyesinde. Amerikan tahvil faiz üzerinde biraz gerileme var.
Ama bizim odağımızda olan şey petrol. %1 civarında şu anda değer kayıplarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Bundan sonraki süreçlerde zaten 9 aydır bir manipülasyon piyasası vardı ve altın gümüş fiyatları değerin oldukça aşağısındaydı.
Bundan sonraki süreçlerde biraz daha toparlanma görebiliriz. Yani en kötü geride kaldı. Bundan sonra biraz daha yavaş da olsun o toparlanma sürecini görebiliriz. Döviz tarafında stabil bir durum var. Hem yurt dışı piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda borsalarda pozitif bir açılış var.
PETROL 100 DOLARIN AŞAĞINA SARKARSA RAHATLAMA OLUR
Borsa İstanbul 100 endeksi %2 primli 11.250 puan seviyesinde. Burada da yine geniş bant aralığındaki dalgalanmayı yine takip etmeye devam ediyoruz. Euro dolar paritesi 1,1242 seviyesinde bir miktar toparlanma var. Euro geçen hafta aşırı bir şekilde değer kaybetmişti. Kripto para piyasasında yine burada %2 civarında değer artışlarının olduğunu gözlemliyoruz.
78.000 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlar kötüydü geçen hafta. Bu hafta da pozitif yönde bir açılış olduğunu gözlemliyoruz. Genel tabloya baktığımız zaman yine Trump'ın ilk açıklamaları Demokratlarla çalışmaya devam edeceğim.
Burada İran savaşı ile alakalı pişmanlığım yok. Ve dolayısıyla da tekrar vurabilir temkinli bir şekilde cümlesini de burada görebiliriz. Yani burada tekrar belirsizlik devam ediyor. Burada bizim odağımızda petrol fiyatları var. Petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin aşağısına sarkarsa piyasalardaki rahatlamanın devamını görebiliriz