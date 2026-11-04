Altın fiyatları sert yükseldi! İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama: En kötüsü geride kaldı | Altında sert düşüş sona mı erdi?

Temkinli olmakta fayda var. Ama ilk piyasa açılış rakamlarına baktığımız zaman uluslararası piyasalarda ilk tepkisinin olumlu yönde olduğunu, yükseliş yönünde olduğunu, kötünün geride kaldığını bize mesajını veriyor. Ama tabii ki bundan sonraki süreçlerde Trump'ın vereceği mesajlar, İran hamlesi yeni piyasalarda belirleyici olacaktır

İslam Memiş açıklamalarına devam ederek şunları kaydetti: Petrol fiyatlarında olacak çünkü petrol fiyatlarının yeni 100 dolar seviyesinin üzerinde olması, jeopolitik gerilimin tırmanması yine piyasalardaki belirsizliği devam ettirebilir.

Şimdi uluslararası piyasalarda dolar endeksi 102 seviyesine kadar yükselmişti. Dolar uluslararası piyasalarda güçlü seyrediyordu. Amerikan tahvil faizlerinde bir yükseliş vardı. Bugüne baktığımız zaman yarım puanlık bir düşüş var. Dolar endeksinde 101 seviyesinde. Amerikan tahvil faiz üzerinde biraz gerileme var.

Ama bizim odağımızda olan şey petrol. %1 civarında şu anda değer kayıplarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Bundan sonraki süreçlerde zaten 9 aydır bir manipülasyon piyasası vardı ve altın gümüş fiyatları değerin oldukça aşağısındaydı.

Bundan sonraki süreçlerde biraz daha toparlanma görebiliriz. Yani en kötü geride kaldı. Bundan sonra biraz daha yavaş da olsun o toparlanma sürecini görebiliriz. Döviz tarafında stabil bir durum var. Hem yurt dışı piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda borsalarda pozitif bir açılış var.