EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni oranlar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yıl sonu maaş zammına bir adım daha yaklaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.58 olarak açıkladı. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayında 4 aylık enflasyon yüzde 8.29 olarak gerçekleşti.

Son açıklanan veri ile birlikte SSK ve Bağ-Kur'lunun yüzde 8.29, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 6.27 zam oranı kesinleşti. Geriye kasım ve aralık enflasyon rakamları kalırken, yıl sonunda hükümetin emekliye refah payı veya seyyanen zam yapması planlanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı 25 bin 505 TL'ye çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LU NE ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Yüzde 8.29'luk zamma göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı 27 bin 073 TL'ye yükselecek. 30 bin TL alanların maaşı 32 bin 487 TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşlar 43 bin 316 TL'ye, 50 bin TL alanların maaşı da 54 bin 145 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı 25 bin 505 TL'ye çıkacak. Hükümet son dönemde en düşük emekli aylığına yıl sonunda ortaya çıkan enflasyon oranına göre zam yapıyor. Bu amaçla yıl sonunda zamma ilişkin bir yasal düzenleme yapacak.