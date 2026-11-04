Haberler Ekonomi Emeklilere Kasım piyangosu! Bankalar 35 bin TL'yi gözden çıkardı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar Emeklilere Kasım piyangosu! Bankalar 35 bin TL'yi gözden çıkardı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar Milyonlarca emeklinin gözü bankaların yeni kampanyalarına çevrildi! Kasım ayında maaşını taşıyanlara sunulan nakit promosyon ve ek ödemelerde dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Bazı bankalarda toplam avantaj 35 bin TL'ye yaklaşırken, bir bankanın sunduğu 90 bin TL'lik fırsat da gündem oldu. İşte banka banka emekli promosyonları… HABER MERKEZİ









Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bir yandan ocak zammını bir yandan da hükümetin atacağı refah payı ve seyyanen zam adımını merakla bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle 4. zam oranı da netleşirken bankaların promosyon kampanyaları dikkat çekiyor. Bankalar, maaş tutarına ve yerine getirilen ek şartlara göre promosyon ödemelerini 35 bin liraya kadar çıkarırken, bazı kampanyalarda toplam avantaj 90 bin liraya kadar ulaşıyor.

BANKALARDA YARIŞ KIZIŞTI Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlerin de yararlanabildiği kampanyalarda, maaş taşıma karşılığında verilen temel promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta, kredi veya kredili mevduat hesabı gibi ek şartlarla ödeme artırılabiliyor. Kamu bankalarında emekli promosyonları 5 bin ila 12 bin TL arasında değişirken, özel bankalarda temel nakit promosyonlar 15-20 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Ek kampanya ve ürün şartlarıyla toplam avantaj ise bazı özel bankalarda 30-35 bin TL'ye kadar yükseliyor. Bazı bankalar ise 90 bin TL'ye varan toplam fayda sağlıyor.