KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 162 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU | ŞARTLAR NELER?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım şartları neler? Başvurular nereden yapılır? İşte detaylar...
GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedensel veya ruhsal sağlık sorunu bulunmamak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığını gösterir, tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu (Heyet) raporu talep edilecektir.)
7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca; başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıl içerisinde aynı ünvanda 4/B sözleşmeli statüde çalışmakta olan ya da kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan; "fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durum sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilir.
ÖZEL ŞARTLAR
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinin herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak; başvuruda bulunan adaylar, tercih ettikleri il esas alınarak KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere sıralanacak ve her il için ilan edilen kontenjanın 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1. Başvurular elektronik ortamda 02.11.2026 – 16.11.2026 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım (Kültür ve Turizm Bakanlığı) veya Kariyer Kapısı platformundan (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Adayların Kariyer Kapısı platformu üzerinden başvurularını onaylamaları ve başvuru işlemlerinin tamamlandığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurunun hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen şartlara uygun yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
4. Adaylar başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
6. Adayların, başvuru öncesinde e-Devlet Kapısı üzerindeki iletişim bilgilerini (aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresi) güncel tutmaları gerekmektedir.