Haberler Ekonomi YIL SONUNDA KARTTAKİ PUANLAR SİLİNİYOR MU? YIL SONUNDA KARTTAKİ PUANLAR SİLİNİYOR MU? Kredi kartı kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de yıl boyunca biriktirdikleri puanların yıl sonunda silinip silinmediği. Özellikle alışverişlerden kazanılan kart puanlarını biriktiren vatandaşlar, 31 Aralık yaklaşırken puanlarının yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini araştırıyor. Peki, kredi kartı puanları yıl sonunda silinir mi? Kartta biriken puanlar yeni yılda kullanılabilir mi? İşte yanıtı... HABER MERKEZİ









Kredi kartlarında biriken puanların yıl sonunda silinmesi konusunda tüm bankalar için geçerli ortak bir uygulama bulunmuyor. Puanların kullanım süresi, hangi kampanyadan kazanıldığına ve bankanın belirlediği koşullara göre değişebiliyor.

Bazı bankaların alışverişlerden kazanılan standart kart puanları süresiz kullanılabilirken, kampanya kapsamında verilen puanlar belirli bir tarihe kadar geçerli olabiliyor. Bu nedenle 31 Aralık tarihi geldiğinde bütün kart puanlarının otomatik olarak silindiğini söylemek doğru değil. KART PUANLARININ SON KULLANMA TARİHİ NASIL ÖĞRENİLİR? Kart sahipleri, biriktirdikleri puanların geçerlilik süresini bankalarının mobil uygulamaları, internet şubeleri veya müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edebiliyor. Özellikle kampanyalardan kazanılan puanların son kullanım tarihlerinin takip edilmesi önem taşıyor.