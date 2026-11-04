YIL SONUNDA KARTTAKİ PUANLAR SİLİNİYOR MU?

Kredi kartlarında biriken puanların yıl sonunda silinmesi konusunda tüm bankalar için geçerli ortak bir uygulama bulunmuyor. Puanların kullanım süresi, hangi kampanyadan kazanıldığına ve bankanın belirlediği koşullara göre değişebiliyor.
Bazı bankaların alışverişlerden kazanılan standart kart puanları süresiz kullanılabilirken, kampanya kapsamında verilen puanlar belirli bir tarihe kadar geçerli olabiliyor. Bu nedenle 31 Aralık tarihi geldiğinde bütün kart puanlarının otomatik olarak silindiğini söylemek doğru değil.
KART PUANLARININ SON KULLANMA TARİHİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Kart sahipleri, biriktirdikleri puanların geçerlilik süresini bankalarının mobil uygulamaları, internet şubeleri veya müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edebiliyor. Özellikle kampanyalardan kazanılan puanların son kullanım tarihlerinin takip edilmesi önem taşıyor.
KULLANILMAYAN KART PUANLARI NE OLUR?
Kampanya şartlarında belirtilen süre içerisinde kullanılmayan puanlar silinebiliyor. Bazı kampanyalarda ise puanların yalnızca belirli mağazalarda veya belirli alışverişlerde kullanılması şartı bulunabiliyor.
Kart kullanıcılarının yıl sonunda puan kaybı yaşamamak için bankalarının kampanya koşullarını ve puanların son kullanım tarihlerini kontrol etmesi gerekiyor.
MARKALARIN SADAKAT KARTI PUANLARI SİLİNİYOR MU?
Markaların mağaza ve sadakat kartlarında biriken alışveriş puanları yıl sonunda silinebiliyor. Ancak bu uygulama bütün markalarda aynı değil. Bazı markalar puanları 31 Aralık'ta sıfırlarken bazıları puanlara 1 yıl veya daha uzun kullanım süresi tanıyor.