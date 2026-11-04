Yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edin! Direksiyon başına geçmeden önce iki kez düşünün! Cezası da var, yaptırımı da...

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Kasım 2026 zorunlu trafik sigortası primleri tarifesini açıkladı. Tarifelerde yüzde 1'lik yükseliş yaşanırken, zorunlu trafik sigortasında araç sahiplerinin ödeyeceği primler, aracın türüne, kayıtlı olduğu ile ve sürücünün hasar geçmişine göre belirlenen risk basamağına göre farklılık gösteriyor.
İstanbul'da dördüncü basamaktaki bir otomobilin trafik sigortası primi yaklaşık 20 bin lira olurken, en yüksek risk grubundaki sürücüler için bu tutar yaklaşık 60 bin TL'ye kadar çıkıyor. Sigortasız araçla trafiğe çıkan sürücüleri ise para cezası ve trafikten men yaptırımı bekliyor.
İSTANBUL'DA PRİMLER 60 BİN TL'YE DAYANDI
İstanbul'da içten yanmalı motora sahip otomobillerde en yüksek risk grubunu oluşturan sıfırıncı basamaktaki sürücünün zorunlu trafik sigortası primi 59 bin 678 lira olarak belirlendi. Riski en düşük olan sekizinci basamaktaki sürücünün ödeyeceği prim ise 9 bin 946 lira oldu.
Ankara'da aynı araç ve risk basamakları için primler sıfırıncı basamakta 57 bin 989 lira, sekizinci basamakta 9 bin 665 lira olarak açıklandı.
İzmir'de ise sıfırıncı basamak primi 56 bin 300 liraya, sekizinci basamak primi 9 bin 383 liraya ulaştı.
TAKSİLERDE TRAFİK SİGORTASI 183 BİN LİRAYI AŞTI
Ticari taksilerde de zorunlu trafik sigortası primleri dikkat çekiyor. İstanbul'da ticari taksilerin sigorta primi sıfırıncı basamakta 183 bin 837 lira, sekizinci basamakta ise 30 bin 640 lira oldu.
Ankara'da ticari taksiler için en yüksek risk basamağında 178 bin 634 lira, en düşük risk basamağında 29 bin 772 lira prim belirlendi.
İzmir'de bu tutarlar sırasıyla 173 bin 431 lira ve 28 bin 905 lira olarak açıklandı.
BÜYÜK OTOBÜSLERDE PRİM 451 BİN LİRAYI GEÇTİ
Zorunlu trafik sigortasında en yüksek primlerden biri de büyük otobüslerde görüldü.
İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerin trafik sigortası primi sıfırıncı risk basamağında 451 bin 644 liraya yükseldi. Aynı araç grubunda en düşük risk basamağı olan sekizinci basamakta ise prim 75 bin 274 lira olarak belirlendi.
SİGORTASIZ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI VAR
Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılması halinde sürücülere idari para cezası uygulanabiliyor. 2026 yılı bilgilerine göre sigortasız araç kullanmanın cezası 1.246 lira olarak uygulanıyor.!
Ayrıca sigorta eksikliği giderilene kadar araç trafikten men edilebiliyor. Trafik polisleri, zorunlu trafik sigortası bulunmayan sürücülerden poliçeyi hemen yaptırmaları halinde ceza uygulanıp aracın bağlanmaması yönünde inisiyatif kullanabiliyor.
Trafik kazasına karışılması durumunda ise sigorta poliçesinin bulunmaması nedeniyle 2 bin 39 lira ceza uygulanıyor. Karşı tarafa verilen maddi hasarın karşılanması da araç sahibinin sorumluluğunda bulunuyor.
TRAFİK SİGORTASINDA GECİKMEYE YÜZDE 50'YE KADAR SÜRPİRİM
Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması veya poliçenin yenilenmemesi halinde gecikme nedeniyle ek maliyet oluşuyor.
Buna göre, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 sürprim uygulanıyor. Bu artışın toplamda yüzde 50'ye kadar ulaşabildiği belirtiliyor.