Haberler Ekonomi Yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edin! Direksiyon başına geçmeden önce iki kez düşünün! Cezası da var, yaptırımı da... Yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edin! Direksiyon başına geçmeden önce iki kez düşünün! Cezası da var, yaptırımı da... Kasım ayıyla birlikte zorunlu trafik sigortası primleri yeniden yükseldi. Bazı araç sahiplerinin cebinden çıkacak tutar dudak uçuklatırken, poliçesini yaptırmayanları bekleyen yaptırımlar da belli oldu. Üstelik geciken her ay faturayı daha da kabartıyor! İşte sigortasız yola çıkan araçları bekleyen yaptırımlar... SABAH









Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Kasım 2026 zorunlu trafik sigortası primleri tarifesini açıkladı. Tarifelerde yüzde 1'lik yükseliş yaşanırken, zorunlu trafik sigortasında araç sahiplerinin ödeyeceği primler, aracın türüne, kayıtlı olduğu ile ve sürücünün hasar geçmişine göre belirlenen risk basamağına göre farklılık gösteriyor. İstanbul'da dördüncü basamaktaki bir otomobilin trafik sigortası primi yaklaşık 20 bin lira olurken, en yüksek risk grubundaki sürücüler için bu tutar yaklaşık 60 bin TL'ye kadar çıkıyor. Sigortasız araçla trafiğe çıkan sürücüleri ise para cezası ve trafikten men yaptırımı bekliyor.

İSTANBUL'DA PRİMLER 60 BİN TL'YE DAYANDI İstanbul'da içten yanmalı motora sahip otomobillerde en yüksek risk grubunu oluşturan sıfırıncı basamaktaki sürücünün zorunlu trafik sigortası primi 59 bin 678 lira olarak belirlendi. Riski en düşük olan sekizinci basamaktaki sürücünün ödeyeceği prim ise 9 bin 946 lira oldu. Ankara'da aynı araç ve risk basamakları için primler sıfırıncı basamakta 57 bin 989 lira, sekizinci basamakta 9 bin 665 lira olarak açıklandı. İzmir'de ise sıfırıncı basamak primi 56 bin 300 liraya, sekizinci basamak primi 9 bin 383 liraya ulaştı.