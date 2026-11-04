Zehir tacirlerine geçit yok! 459 kilo uyuşturucu yakalandı...

SORUŞTURMALAR ÜÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ileri teknoloji sistemleri, risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürdüğü vurgulandı.

Dört ayrı operasyona ilişkin adli soruşturmaların Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.