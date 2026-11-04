Zehir tacirlerine geçit yok! 459 kilo uyuşturucu yakalandı...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri dört ayrı operasyonda 459 kilo 599 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalamalarda 118 kilo kokain, 325 kilo esrar ve 15 kilo eroin bulundu.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Edirne'deki üç gümrük kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda toplam 459 kilo 599 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.
Ticaret Bakanlığının 4 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre operasyonlarda 118 kilo 658 gram kokain, 325 kilo 941 gram esrar ve 15 kilo eroin yakalandı.
KAPIKULE'DE YAKIT DEPOSUNA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç şüpheli olarak değerlendirildi. X-Ray taramasına yönlendirilen araçta, yakıt deposunda şüpheli yoğunluk tespit edildi.
Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, 109 paket içerisinde 118 kilo 658 gram kokain ve 32 paket içerisinde 25 kilo 744 gram esrar ele geçirildi.
HAMZABEYLİ'DE NARKOTİK KÖPEKLERİ 81 KİLO ESRARI TESPİT ETTİ
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, ekiplerin risk değerlendirmesi sonucunda X-Ray taramasına alındı.
Aracın yakıt deposunda belirlenen şüpheli yoğunluk üzerine YAPPA ve ATLAS isimli narkotik dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Köpeklerin tepki vermesiyle detaylı şekilde incelenen yakıt deposunda, 85 paket halinde toplam 81 kilo 134 gram esrar bulundu.
İPSALA'DA 219 KİLO ESRAR YAKALANDI
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapan bir TIR, X-Ray taramasına sevk edildi.
Tarama sırasında belirlenen şüpheli yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpeği İDA eşliğinde kontroller gerçekleştirildi. Aracın şüpheli bölümünde yapılan detaylı incelemede, 200 paket içerisinde 219 kilo 63 gram esrar ele geçirildi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜÇ YOLCUNUN BAGAJINDAN EROİN ÇIKTI
Operasyonların bir diğer adresi İstanbul Havalimanı oldu. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan üç yolcunun bagajlarını kontrol etti.
Yapılan incelemelerde toplam 15 kilo eroin cinsi uyuşturucu madde bulundu.
SORUŞTURMALAR ÜÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA SÜRÜYOR
Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.
Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ileri teknoloji sistemleri, risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürdüğü vurgulandı.
Dört ayrı operasyona ilişkin adli soruşturmaların Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.