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125 bini aşkın tatilci Midilli’ye akın etti

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi: Gazete

125 bini aşkın tatilci Midilli’ye akın etti

YUNANİSTAN'IN Midilli Adası, 2026 yılında Türk turistlerin akınına uğradı. Midilli Ticaret Odası tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında adayı ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı, tarihi bir eşiği aşarak 125 bin 428 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın, Midilli'nin Türk turistler için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini savını güçlendirdiği belirtildi. Güncel veriler, yılın son çeyreğinde de ivmenin düşmediğini gösteriyor. Sadece Ekim 2026 ayında adaya 6 bin 301 ziyaretçi geldi.

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