Araç muayene ücretleri belli oldu mu? Milyonları ilgilendiren yeni ücretler belli oldu: İşte 2027 araç muayene ücretleri...

2027 yılına sayılı günler kala araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 27,83 olarak belirlenmesinin ardından araç muayene ücretlerinde uygulanacak yeni tarife gündeme geldi. Milyonlarca sürücünün yakından takip ettiği araç muayenesi ve egzoz emisyon ölçüm ücretlerinde yeni yılda artış yaşanacak.

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olması beklenen yeni ücretler, otomobilden motosiklete, traktörden ağır vasıtalara kadar farklı araç gruplarını kapsıyor. Peki, 2027 yılında araç muayenesi yaptırmak isteyenler ne kadar ödeme yapacak? Egzoz emisyon ölçüm ücreti kaç TL olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

2027 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni tarifeye göre otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı ve römorkların araç muayene ücreti 3 bin 288 TL'den 4 bin 203 TL'ye yükselecek.

Standart binek otomobillerde araç muayenesinin yanı sıra egzoz emisyon ölçümü de yaptırılması halinde toplam ödeme tutarı daha da artacak.