Araç muayene ücretleri belli oldu mu? Milyonları ilgilendiren yeni ücretler belli oldu: İşte 2027 araç muayene ücretleri...

2027 yılına sayılı günler kala araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 27,83 olarak belirlenmesinin ardından araç muayene ücretlerinde uygulanacak yeni tarife gündeme geldi. Milyonlarca sürücünün yakından takip ettiği araç muayenesi ve egzoz emisyon ölçüm ücretlerinde yeni yılda artış yaşanacak.
1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olması beklenen yeni ücretler, otomobilden motosiklete, traktörden ağır vasıtalara kadar farklı araç gruplarını kapsıyor. Peki, 2027 yılında araç muayenesi yaptırmak isteyenler ne kadar ödeme yapacak? Egzoz emisyon ölçüm ücreti kaç TL olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
2027 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Yeni tarifeye göre otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı ve römorkların araç muayene ücreti 3 bin 288 TL'den 4 bin 203 TL'ye yükselecek.
Standart binek otomobillerde araç muayenesinin yanı sıra egzoz emisyon ölçümü de yaptırılması halinde toplam ödeme tutarı daha da artacak.
OTOMOBİL MUAYENESİ VE EGZOZ ÖLÇÜMÜ KAÇ TL?
2027 yılında egzoz emisyon ölçüm ücreti de zamlanacak. Mevcut tarifede 460 TL olan egzoz emisyon ölçüm bedeli, yeni yılda 588 TL olarak uygulanacak.
Böylece standart bir otomobil için araç muayenesi ve egzoz emisyon ölçümü birlikte hesaplandığında toplam ödeme 4 bin 791 TL'ye ulaşacak.
MOTOSİKLET VE TRAKTÖR MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni düzenleme motosiklet ve traktör sahiplerini de etkileyecek. 2027 yılı itibarıyla traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin muayene ücreti 1.674 TL'den 2 bin 140 TL'ye çıkacak.
KAMYON VE OTOBÜS MUAYENE ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?
Ticari araç sahiplerinin de yakından takip ettiği ağır vasıta muayene ücretlerinde artış yaşanacak. Kamyon, otobüs, çekici ve tanker gibi araçların muayene bedeli 4 bin 446 TL'den 5 bin 683 TL'ye yükselecek.
ARAÇ MUAYENESİNİ GECİKTİRENLERE YÜZDE 5 CEZA!
Araç muayenesini zamanında yaptırmayan sürücüleri gecikme bedeli de bekliyor. Mevcut uygulamada muayene süresini geçiren araç sahiplerine her ay için yüzde 5 oranında gecikme bedeli uygulanıyor. Bu uygulamanın 2027 yılında da devam etmesi bekleniyor.
Muayenesiz araç kullanılması halinde uygulanacak trafik idari para cezası da yeniden değerleme oranı doğrultusunda artacak.
YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yüzde 27,83 olarak açıklanan Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda hesaplanan yeni araç muayene ücretlerinin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Nihai tarifelerin ise ilgili kurumların resmî duyurularıyla kesinleşmesi gerekiyor. Bu nedenle araç sahiplerinin yeni yıl öncesinde muayene tarihlerini kontrol etmeleri önem taşıyor.