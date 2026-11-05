Sibirya soğukları yurdu sardı: Cuma sabahına dikkat! O illere fırtına ve kar geliyor

Rusya üzerinden yurda giriş yapan Sibirya soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların bir anda 8 derece düşmesiyle kış yüzünü gösterirken İstanbul'da sağanak ve kuvvetli poyraz, birçok kentte ise kar yağışı bekleniyor.
YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK: 15 İLDE KAR BEKLENİYOR
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, pazar gününe kadar etkisini sürdürecek. Yarın Erzurum, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur beklenirken cumartesi günü Ardahan'da kuvvetli kar, Erzurum'da ise kar yağışı görülecek. Pazar günü ise Bolu, Karabük, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Sivas'ta kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
MGM'DEN 16 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Diyarbakır, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce sarı kodla uyarılırken Artvin ve Kastamonu için turuncu kodlu alarm verildi.
İSTANBUL'DA POYRAZ 60 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK
Bugün Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da aralıklı yağmurla birlikte poyrazın saatte 60 kilometre hıza ulaşması beklenirken sıcaklık 12 derece olacak. Ankara'da yağış beklenmezken sıcaklık 14 derece, İzmir'de ise 18 derece ölçülecek. Kuvvetli rüzgar nedeniyle İzmir'de hissedilen sıcaklığın 15 dereceye düşmesi öngörülüyor.