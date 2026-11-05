Haberler Yaşam Sibirya soğukları yurdu sardı: Cuma sabahına dikkat! O illere fırtına ve kar geliyor Sibirya soğukları yurdu sardı: Cuma sabahına dikkat! O illere fırtına ve kar geliyor Türkiye, Rusya üzerinden gelen Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar düşerken İstanbul’da kuvvetli poyraz ve sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji, birçok ilde kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları uyardı. İşte 6 Kasım Cuma sabahı güncel hava durumu ve kar yağışı… HABER MERKEZİ









Rusya üzerinden yurda giriş yapan Sibirya soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların bir anda 8 derece düşmesiyle kış yüzünü gösterirken İstanbul'da sağanak ve kuvvetli poyraz, birçok kentte ise kar yağışı bekleniyor.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK: 15 İLDE KAR BEKLENİYOR Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, pazar gününe kadar etkisini sürdürecek. Yarın Erzurum, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur beklenirken cumartesi günü Ardahan'da kuvvetli kar, Erzurum'da ise kar yağışı görülecek. Pazar günü ise Bolu, Karabük, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Sivas'ta kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.