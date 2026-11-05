Çiftçilere 115.5 milyarlık destek ödemesi yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı, ocak-eylül döneminde çiftçilere 115 milyar 496 milyon lira destekleme ödemesi yaptı. Bakanlığın istatistik bülteninden yapılan derlemeye göre, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor. Bu kapsamda tarımsal desteklerden bu yıl 3 milyon çiftçi yararlandı. Tarımsal destek bütçesi 2026 için 167,6 milyar lira olarak belirlenirken çiftçilere 9 ayda 115 milyar 496 milyon lira ödeme yapıldı. Söz konusu dönemdeki ödemelerin yüzde 73,3'ü bitkisel üretim, yüzde 23,5'i hayvansal üretim, yüzde 2,6'sı kırsal kalkınma, yüzde 0,3'ü AR-GE ve yüzde 0,2'si su ürünleri üretimine yönelik oldu.