Emekli maaşı düzenlemesi Meclis’e geliyor

YAŞ KRİTERİ BELİRLEYİCİ

ÇALIŞMA kapsamında emekliler; çalışma hayatına devam edenler, 65 yaş üstünde olanlar ve kök maaşı taban aylığa tamamlananlar olmak üzere farklı kategorilerde incelendi. Değerlendirmelere prim ödeme gün sayısı ile bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı gibi kriterler de dahil edildi. AK Parti kaynakları, yeni dönemde yapılacak maaş artışları ve verilmesi planlanan ek refah payı ödemelerinde bu analizlerin temel alınacağını belirtti. Yeni modelle birlikte, prim gün sayısı yüksek olmasına rağmen uzun süredir emekli maaşı aldığı için geliri en düşük emekli aylığı sınırında kalan vatandaşlara daha yüksek oranlı artış yapılması öngörülüyor. Böylece prim adaletsizliğinin giderilmesi ve sistemde dengeli bir yapının kurulması amaçlanıyor.

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