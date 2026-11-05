Haberler Ekonomi Emeklilere bankalardan yeni promosyon yarışı! Emeklilerin gözü bu listede: Kasım 2026'da en yüksek ödemeyi yapan banka belli oldu mu? Emeklilere bankalardan yeni promosyon yarışı! Emeklilerin gözü bu listede: Kasım 2026'da en yüksek ödemeyi yapan banka belli oldu mu? Emekli maaşını taşıyacaklar dikkat! Bankalar arasındaki promosyon rekabeti kasım ayında yeniden kızıştı. Nakit ödeme, ek ödül ve faizsiz kredi fırsatları öne çıkarken emekliler, hesaplarına en yüksek tutarı yatıracak bankanın peşine düştü. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? SABAH









Emekli promosyonlarında kasım ayıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet yeniden gündeme geldi. Maaşını farklı bankaya taşımayı düşünen milyonlarca emekli, daha yüksek ödeme alabilmek için kampanyaları yakından takip ediyor. Bankalar yalnızca nakit promosyonlarla değil, ek ödül, kredi ve çeşitli bankacılık avantajlarıyla da müşteri çekmeye çalışıyor. Peki, Kasım 2026'da hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte bankaların güncel kampanyaları ve merak edilen ödeme tutarları...





ŞEKERBANK Şekerbank, maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriyor. Ek olarak 2 fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, KMH'ye 4 bin, sigortaya 5 bin ve vadesiz hesaba maaşa göre 1.000 ila 6.000 lira arasında ödeme sunuluyor.