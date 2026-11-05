GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler, gümüş fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Döviz kurundaki değişimler de gram gümüş fiyatına yansıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarını yakından takip ediyor.