  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Gümüş fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların yeniden gümüşe odaklanmasına sebep oldu. Değerli metaller arasında yatırımcıların yakından takip ettiği gümüşün gram ve ons fiyatındaki son değişimler merak ediliyor. Serbest piyasadaki fiyat hareketlerini izleyen vatandaşlar, 'Gram gümüş bugün kaç TL oldu, ons gümüş ne kadar?' sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Kasım 2026 güncel gümüş fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler, gümüş fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Döviz kurundaki değişimler de gram gümüş fiyatına yansıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarını yakından takip ediyor.

5 Kasım 2026 Perşembe güncel gümüş fiyatları:

Gram gümüş: 84,6513 TL

Ons gümüş: 52,5800 dolar

GRAM GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?

Gümüş yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, gram fiyatındaki anlık değişimleri takip ediyor. 5 Kasım Perşembe günü gram gümüşün fiyatı 84,6513 TL seviyesinde bulunuyor.

ONS GÜMÜŞ KAÇ DOLAR OLDU?

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı da yatırımcıların yakın takibinde. 5 Kasım 2026 itibarıyla ons gümüş 52,5800 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gümüş fiyatlarındaki değişimde küresel piyasalardaki gelişmeler, doların seyri ve değerli metallere yönelik yatırımcı talebi belirleyici olmaya devam ediyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA