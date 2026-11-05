Güncel pompa fiyatları ne durumda? AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 5 KASIM PERŞEMBE |Benzin, motorin (mazot) ve LPG ne kadar?

Kasım ayının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. 1 Kasım'da benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,10 TL, motorine ise 3,60 TL zam yansıdı. LPG fiyatlarında da 3 Kasım'da yaklaşık 9,50 TL'lik artış kaydedildi.
Son zamlarla birlikte üç büyükşehirde akaryakıt fiyatları yükseldi. 5 Kasım itibarıyla ülke genelinde yeni ve yaygın bir zam veya indirim bilgisi doğrulanmadı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG KAÇ TL?
İstanbul benzin, motorin ve LPG fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 80,50 TL/LT
Motorin (Mazot): 100,50 TL/LT
LPG Otogaz: 50,70 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 80,30 TL/LT
Motorin (Mazot): 100,30 TL/LT
LPG Otogaz: 50,10 TL/LT
Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin: 81,50 TL/LT
Motorin (Mazot): 101,60 TL/LT
LPG Otogaz: 50,79 TL/LT
İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin: 81,70 TL/LT
Motorin (Mazot): 101,90 TL/LT
LPG Otogaz: 50,70 TL/LT