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Haberler Ekonomi Güncel pompa fiyatları ne durumda? AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 5 KASIM PERŞEMBE |Benzin, motorin (mazot) ve LPG ne kadar?

Güncel pompa fiyatları ne durumda? AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 5 KASIM PERŞEMBE |Benzin, motorin (mazot) ve LPG ne kadar?

Kasım ayının ilk günlerinde üst üste gelen zamların ardından akaryakıtta tabelalar adeta alev aldı! Motorinde 100 TL, benzinde 80 TL eşiği aşılırken, 5 Kasım sabahı araç sahipleri yeni bir zam ya da indirim haberi olup olmadığını kilitlendi... İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ve pompadaki son durum haberimizde...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Kasım ayının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. 1 Kasım'da benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,10 TL, motorine ise 3,60 TL zam yansıdı. LPG fiyatlarında da 3 Kasım'da yaklaşık 9,50 TL'lik artış kaydedildi.

Son zamlarla birlikte üç büyükşehirde akaryakıt fiyatları yükseldi. 5 Kasım itibarıyla ülke genelinde yeni ve yaygın bir zam veya indirim bilgisi doğrulanmadı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG KAÇ TL?

İstanbul benzin, motorin ve LPG fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,50 TL/LT

Motorin (Mazot): 100,50 TL/LT

LPG Otogaz: 50,70 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL/LT

Motorin (Mazot): 100,30 TL/LT

LPG Otogaz: 50,10 TL/LT

Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin: 81,50 TL/LT

Motorin (Mazot): 101,60 TL/LT

LPG Otogaz: 50,79 TL/LT

İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin: 81,70 TL/LT

Motorin (Mazot): 101,90 TL/LT

LPG Otogaz: 50,70 TL/LT

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