His Urla’dan 100 milyon dolarlık proje

YUNUSOĞLU İnşaat, Alsancak'taki Loc'al projesinin ardından, Urla'da hayata geçireceği His Urla villaları ile Yarımada'da yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. 207 dönümlük kendi arazisi üzerinde toplam 131 müstakil ve özel havuzlu villanın yer alacağı projenin yatırım büyüklüğünün yaklaşık 100 milyon dolar olmasını planlanıyor. Doğayla iç içe konumu, deniz ve Urla Adaları manzarasıyla öne çıkan proje, toplam 207 dönümlük alanda 131 müstakil ve özel havuzlu villadan oluşacak. Villaların kapalı alanları 146 ile 375 metrekare arasında değişiyor.

YERİNDE GÖREBİLECEKLER

YUNUSOĞLU A.Ş. Genel Müdürü Rahmi Sarıkaya, His Urla'nın satış ve tanıtım sürecinde farklı bir yöntem izlediklerini belirterek, alıcıların kararlarını yalnızca katalog ve maketler üzerinden vermelerini istemediklerini söyledi. Alsancak'taki Loc'al projesini planlanan şekilde tamamlayarak tapu teslimlerine başladıklarını belirten Sarıkaya, His Urla'da ise tamamlanan örnek villaların ziyaretçilere açıldığını ifade etti. Sarıkaya, "Büyük bir özenle projelendirdiğimiz His Urla'da örnek villalarımız tamamlandı, inşaat çalışmalarımız ise devam ediyor. Alıcıların gelecekte sahip olacakları yaşam alanını yalnızca görseller üzerinden değil, yerinde inceleyerek değerlendirmelerini istiyoruz. Lansman alanımızda konuklarımızı gruplar halinde ağırlayarak, örnek villalarımızı ve projenin geldiği noktayı kendilerine yerinde gösteriyoruz" dedi. Bu uygulamayla alıcıların villaların mimarisini, kullanılan malzemeleri ve projenin genel yaşam konseptini yakından görerek karar verebildiklerini belirten Rahmi Sarıkaya, amaçlarının yalnızca bir konut projesini tanıtmak olmadığını, alıcılara gelecekte yaşayacakları hayatı önceden deneyimleme imkanı sunmak olduğunu kaydetti. Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yetkin Yunusoğlu ise projenin tasarımında Urla'nın doğal yapısının temel alındığını belirtti.