MB: 116 milyar liralık yatırım fonu incelemede

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı analiz, tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarının reel sektöre etkilerini açıkladı. Yaklaşık 3 bin firmanın söz konusu fonlarda 116 milyar liralık yatırımı bulunduğu belirlenirken, şirketlerin ekonomideki payının sınırlı olduğu belirtildi. Bu tutarın 57 milyar TL'sini para piyasası fonlarının oluşturduğu açıklanırken, firmaların ise krediye erişiminin sürdüğü belirtildi. Analizde, fon tasfiyelerinin şirketler arasındaki ticari ilişkiler yoluyla diğer işletmelere de yansıyabileceğine dikkat çekildi. Toplam satışlarının yüzde 5'inden fazlasını ilgili fonlarda yatırımı bulunan firmalara gerçekleştiren tedarikçilerin, ekonomideki istihdamın yüzde 1,2'sini ve cironun yüzde 1,5'ini oluşturduğu belirlendi. Öte yandan fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül dün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.