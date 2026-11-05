SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETTE GERİ SAYIM! Milyonların gözü bu hesaplamada

Yeni asgari ücret için geri sayım sürerken olası zam oranlarına göre milyonlarca kişinin gelirinde ve ödeyeceği primlerde değişiklik yaşanacak. İşsizlik maaşından kıdem tazminatına, doğum parasından rapor ödeneğine kadar 12 kalem yeniden hesaplanacak. İşte ayrıntılar...

Milyonlarca vatandaşın ocak ayında geliri artacak. Başta emekliler ve memurlar için yılın ilk artışı yapılırken refah payı beklentisi de arttı. Bunun dışında milyonlarca çalışan açısından da yeni bir ücretin belirlenme dönemi olacak. Bu ücret sadece çalışanları değil hemen herkesin gelirini artırıcı etki yapacak...

Asgari ücrette beklentiler ne yönde?

Asgari ücret 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. Ancak en önemli veri enflasyon oluyor. Geçmiş yıllarda da enflasyon oranına yakın artışlar gerçekleşti. Asgari ücret eğer OVP'deki yüzde 28.4'lük enflasyon tahminine göre artırılırsa net 36 bin 48, brüt 42 bin 410 liraya çıkacak. 2027 bütçesinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33.7'lik artış kadar zam yapılması halinde ise net ücret 37 bin 536, brütü 44 bin 161 lira olacak. Yüzde 30 artış yapılması durumunda ise 36 bin 498 lira net, 42 bin 939 lira brüt ücret ortaya çıkacak.

Bu hesaplamalara göre işsizlik maaşı ne kadar olacak?

Net işsizlik maaşı mevcut asgari ücrete göre en az 13 bin 111, en çok 26 bin 223 lira. Asgari ücret yüzde 28.4 artırılırsa damga vergisi kesilmiş olarak yeni yılda işsizin eline en az 16 bin 835, en çok 33 bin 670 lira geçecek. Yüzde 33.7'lik artış halinde ise net işsizlik maaşı 17 bin 530-35 bin 60 lira aralığına çıkacak.