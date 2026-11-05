Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 502 bin oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişi oldu. Nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. En kalabalık yaş grubu 6 milyon 668 bin 482 kişiyle 25-29 yaş grubu oldu. Buna göre, 2025 sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 410 bin 118 kişi arttı. Nüfus, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde de 181 bin 684 kişi yükseldi. Erkek nüfus 43 milyon 264 bin 337, kadın nüfus 43 milyon 237 bin 949 kişi olarak kaydedildi. Yaş gruplarına göre nüfus dağılımı incelendiğinde, en kalabalık grubu 6 milyon 668 bin 482 kişiyle 25-29 yaş aralığındakiler oluşturdu.