Türkiye'nin enerjide 2040 yol haritası belli oluyor. İstanbul'da gerçekleştirilen İstanbul düzenlenen Millî Enerji 2040 Lansmanı programında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 14 yıllık yol haritasını açıkladı. Küresel krizler, enerji güvenliği, yapay zeka çağının ihtiyaçları ve artan elektrik talebine dikkat çeken Bayraktar, "2040'ta enerjide bağımsız olacağız" dedi. Türkiye'nin güçlü bir ekonomi için güçlü bir enerji altyapısına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bayraktar, yeni programın COP31 öncesinde kamuoyuyla paylaşılmasının da önemli olduğunu ifade etti.

İKİ KRİTİK UNSUR

Milli Enerji 2040 programının hazırlanmasında yapay zeka çağının getirdiği ihtiyaçların da etkili olduğunu anlatan Bayraktar, bu dönemde enerji ve ekonomi alanındaki alışkanlıkların değişeceğini ifade etti. Bayraktar, "Bu yeni çağın adı yapay zeka çağı. Ve diyoruz ki enerjiye dair, ekonomiye dair ne biliyorsak bu yapay zeka çağında o değişecek. Yani ekonominin bütün alanlarında hayatımızı değiştirecek, kökten değiştirecek, ezberleri bozacak çok önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyoruz" dedi. Türkiye'nin bu dönüşüme hazırlanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, yapay zeka çağında iki temel unsurun öne çıkacağını belirterek şöyle konuştu; "Şimdi yapay zeka çağında önümüzde iki tane önemli unsur var. Bir, kritik madenler. Yani madenler olmadan, madende önemli bir aşamaya gelmeden yapay zekada veya bu yeni teknolojilerde öne çıkmanız mümkün değil. İkinci husus, elektrik altyapınız, enerji altyapınız eğer güçlü değilse yine yapay zeka çağında sizin rekabetçi olmanız mümkün değil."

YERLİ ÜRETİM ÖNE ÇIKACAK

Yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerji politikalarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bayraktar, bu kaynakların hem temiz enerji üretimi hem de dışa bağımlılığın azaltılması açısından katkı sağladığını söyledi. Bayraktar, "Yenilenebilir enerji adeta her derde deva bir ilaç. Çünkü temiz enerji, çünkü dışa bağımlılığa düşürmemize katkı sağlıyor ve arz güvenliğimize de bir taraftan önemli katkılar da sağlıyor" diye konuştu.

BAYRAKTAR 2030 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

TÜRKİYE'NİN 2022-2025 dönemindeki cari açık ve enerji bağımlılığı verilerine değinen Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67-68 seviyesinde olduğunu söyledi. Bayraktar, "2030'larda, 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'de bu anlamda bu yüzde 50'nin altına geriletmeyi hedeflediğimiz bir dışa bağımlılık var" dedi.