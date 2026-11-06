ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ? 6 KASIM ALTIN FİYATLARI: Altın atağa geçti! Ağustostan bu yana bir ilk kapıda

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yeniden yatırımcıların gündemine yerleşti. ABD ara seçimlerinin ardından dolar ve ABD tahvil getirilerinde görülen geri çekilme, altın piyasasında yukarı yönlü hareketi destekledi.
Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırırken piyasalardan gelen son veriler dikkat çekti. Ons altındaki hareketlilik, haftalık kazanç beklentisini de son ayların en yüksek seviyesine taşıdı.
PEKİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE DETAYLAR....
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 6 KASIM 2026
Gram Altın Alış: 6.550,69₺
Gram Altın Satış: 6.551,74₺
Çeyrek Altın Alış: 10.633,85₺
Çeyrek Altın Satış: 10.876,87₺
Yarım Altın Alış: 21.201,24₺
Yarım Altın Satış: 21.753,73₺
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
Ata Altın Alış: 43.864,64₺
Ata Altın Satış: 44.971,01₺
22 Ayar Bilezik Alış: 6.061,30₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.067,10₺
Gümüş Alış: 83,78₺
Gümüş Satış: 83,90₺