ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ? 6 KASIM ALTIN FİYATLARI: Altın atağa geçti! Ağustostan bu yana bir ilk kapıda

Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırırken piyasalardan gelen son veriler dikkat çekti. Ons altındaki hareketlilik, haftalık kazanç beklentisini de son ayların en yüksek seviyesine taşıdı.