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Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ? 6 KASIM ALTIN FİYATLARI: Altın atağa geçti! Ağustostan bu yana bir ilk kapıda

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ? 6 KASIM ALTIN FİYATLARI: Altın atağa geçti! Ağustostan bu yana bir ilk kapıda

Küresel piyasalardaki gelişmeler altının yönünü yeniden yukarı çevirdi. Yatırımcıların yakından takip ettiği değerli metalde yükseliş ivmesi güçlenirken, haftalık kazanç beklentisi son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu? Altın almalı mı satmalı mı? İşte 6 Kasım altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yeniden yatırımcıların gündemine yerleşti. ABD ara seçimlerinin ardından dolar ve ABD tahvil getirilerinde görülen geri çekilme, altın piyasasında yukarı yönlü hareketi destekledi.

Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırırken piyasalardan gelen son veriler dikkat çekti. Ons altındaki hareketlilik, haftalık kazanç beklentisini de son ayların en yüksek seviyesine taşıdı.

PEKİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE DETAYLAR....

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 6 KASIM 2026

Gram Altın Alış: 6.550,69₺

Gram Altın Satış: 6.551,74₺

Çeyrek Altın Alış: 10.633,85₺

Çeyrek Altın Satış: 10.876,87₺

Yarım Altın Alış: 21.201,24₺

Yarım Altın Satış: 21.753,73₺

Tam Altın Alış: 43.206,00₺

Tam Altın Satış: 43.719,00₺

Ata Altın Alış: 43.864,64₺

Ata Altın Satış: 44.971,01₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.061,30₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.067,10₺

Gümüş Alış: 83,78₺

Gümüş Satış: 83,90₺

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