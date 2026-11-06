SON DAKİKA: Ege'de yine deprem oldu! Faylar dur durak bilmiyor: Son yedi günde 8.sarsıntı!

Son dakika haberleri... Ege'de sarsıntı üstüne sarsıntı! Genellikle yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve büyüklükleri 4,7'ye kadar ulaşan 7 depremin hemen ardından Ayvacık açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD bölgedeki son durumu duyurdu.