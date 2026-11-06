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Haberler İzmir SON DAKİKA: Ege'de yine deprem oldu! Faylar dur durak bilmiyor: Son yedi günde 8.sarsıntı!

SON DAKİKA: Ege'de yine deprem oldu! Faylar dur durak bilmiyor: Son yedi günde 8.sarsıntı!

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde son bir haftada yaşanan deprem fırtınasına bir yenisi daha eklendi! AFAD verilerine göre büyüklükleri 3,5 ile 4,7 arasında değişen 7 sarsıntıyla beşik gibi sallanan bölgede, bu kez Çanakkale Ayvacık açıkları 3,9 büyüklüğündeki yeni bir depremle sallandı.

HABER MERKEZİ

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Son dakika haberleri... Ege'de sarsıntı üstüne sarsıntı! Genellikle yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve büyüklükleri 4,7'ye kadar ulaşan 7 depremin hemen ardından Ayvacık açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD bölgedeki son durumu duyurdu.

BU KEZ AYVACIK'TA!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sabaha karşı 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde kaydedilen sarsıntının saat 04.16'da gerçekleştiğini açıkladı.

DEPREM AYVACIK AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

AFAD'ın yayımladığı verilere göre 6 Kasım Cuma günü Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 55,36 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 9,29 KİLOMETRE

AFAD, saat 04.16'da meydana gelen depremin yerin 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kayıtlara geçti.

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