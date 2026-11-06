SON DAKİKA: Ege'de yine deprem oldu! Faylar dur durak bilmiyor: Son yedi günde 8.sarsıntı!

Son dakika haberleri... Ege'de sarsıntı üstüne sarsıntı! Genellikle yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve büyüklükleri 4,7'ye kadar ulaşan 7 depremin hemen ardından Ayvacık açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD bölgedeki son durumu duyurdu.
BU KEZ AYVACIK'TA!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sabaha karşı 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde kaydedilen sarsıntının saat 04.16'da gerçekleştiğini açıkladı.
DEPREM AYVACIK AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ
AFAD'ın yayımladığı verilere göre 6 Kasım Cuma günü Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 55,36 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 9,29 KİLOMETRE
AFAD, saat 04.16'da meydana gelen depremin yerin 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kayıtlara geçti.