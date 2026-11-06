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Haberler Ekonomi BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG fiyatları (6 Kasım 2026)

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG fiyatları (6 Kasım 2026)

Akaryakıt fiyatlarında sürücülerin yüzünü güldürecek haber gece yarısı tabelaya yansıdı! Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından benzin litre fiyatına tam 6,08 TL indirim yapıldı. İndirim sonrası depoyu doldurmak isteyenler için İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları yeniden hesaplandı. İşte 6 Kasım itibarıyla güncel akaryakıt fiyat listesi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,08 lira indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 74,40 liraya, Ankara'da 75,60 liraya, İzmir'de 75,80 liraya, doğu illerinde ise 77,20 liraya geriledi.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 74.60 TL
Motorin: 100.560 TL
LPG: 50.70 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 74.40 TL
Motorin: 100.40 TL
LPG: 50.10 TL

Ankara:

Benzin: 75.60 TL
Motorin: 101.70 TL
LPG: 50.79 TL

İzmir:

Benzin: 75.80 TL
Motorin 102.00 TL
LPG: 50.70 TL

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