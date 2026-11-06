BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG fiyatları (6 Kasım 2026)

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,08 lira indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 74,40 liraya, Ankara'da 75,60 liraya, İzmir'de 75,80 liraya, doğu illerinde ise 77,20 liraya geriledi.