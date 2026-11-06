Demiryollarına dev yatırım

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen 'TCDD Demiryolları Bakım Modernizasyonu Projesi' kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile 350 milyon avroluk finansman anlaşması imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin demir yolu altyapısını daha güvenli, modern ve sürdürülebilir hale getirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini bildirdi.

YENİ MAKİNELER

URALOĞLU, "TCDD Bakım Modernizasyonu Projesi kapsamında AAYB ile 350 milyon avroluk finansman anlaşması imzalandı. Demir yollarımızın bakım kapasitesini yeni nesil makinelerle güçlendiriyor, geleceğin demir yolu altyapısını inşa ediyoruz. Demir yollarımızı yalnızca yeni hatlarla değil, mevcut altyapımızın bakımını ve işletme kalitesini en üst seviyeye taşıyarak da geleceğe hazırlıyoruz. 350 milyon avroluk finansman anlaşması, bu hedef doğrultusunda attığımız son derece önemli bir adımdır. TCDD Bakım Modernizasyonu Projemizle demir yolu bakım makine filomuzu yeniliyor, mevcut makinelerimizin yaş ortalamasını düşürüyor ve kurumsal kapasitemizi güçlendiriyoruz. Demir yolu hatlarımızın bakımında daha yüksek verimlilik, daha fazla emniyet ve daha sürdürülebilir bir işletme yapısı oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, "8 adet makas buraj makinesi, 11 adet sürekli çalışan 32 kazmalı buraj makinesi, 6 adet dinamik hat stabilizatörü, 7 adet balast regülatör makinesi, 1 adet ray frezeleme makinesi, 1 adet ray taşlama makinesi, 24 adet katener bakım otosu ve 41 adet poz otosu olmak üzere toplam 99 yeni nesil bakım makinesini TCDD filosuna katacağız" dedi.