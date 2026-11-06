EBRD Türkiye'ye 2,7 milyar avroyu aşan yatırım yapacak: 1,7 milyar avro sadece bu projelere ayrıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki yatırımlarında bu yıl yeni bir rekora hazırlanıyor. EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, yıl sonuna kadar Türkiye'ye yapılan yatırımların 2,7 milyar avroyu aşmasını beklediklerini açıklarken, 1,7 milyar avronun şimdiden yeşil projelere ayrıldığını bildirdi. Renaud-Basso, "Türkiye'nin yeşil gündemi gerçekten benimseyen gelişmekte olan bir piyasa olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.