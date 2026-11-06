Emekliye bütçeden kaynak aktarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Fon tasfiye sürecinden enflasyonla mücadeleye, emekli maaşlarından ekonomik hedeflere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Şimşek, önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacağını bildirdi.

EMEKLİLERE KAYNAK AYRILDI

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmelerine ilişkin de açıklama yapan Şimşek, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayrıldığını söyledi. Bakan Şimşek, "Çiftçimizin, esnafımızın, işçimizin, asgari ücretlimizin, memurumuzun ve emeklimizin; kısacası tüm vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve refah artışından toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde pay almasını sağlamayı hedefliyoruz. 2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz" dedi. Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından haksız ve fahiş kazanç elde eden kişilere yönelik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Şimşek, "MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürüyor. 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlem ertelenmiş, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleri ile iş birliği neticesinde yaklaşık 9 milyar TL mal varlığı tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacaktır" dedi.