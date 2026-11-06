Emekliye bütçeden kaynak aktarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Fon tasfiye sürecinden enflasyonla mücadeleye, emekli maaşlarından ekonomik hedeflere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Şimşek, önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacağını bildirdi.
EMEKLİLERE KAYNAK AYRILDI
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmelerine ilişkin de açıklama yapan Şimşek, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayrıldığını söyledi. Bakan Şimşek, "Çiftçimizin, esnafımızın, işçimizin, asgari ücretlimizin, memurumuzun ve emeklimizin; kısacası tüm vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve refah artışından toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde pay almasını sağlamayı hedefliyoruz. 2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz" dedi. Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından haksız ve fahiş kazanç elde eden kişilere yönelik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Şimşek, "MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürüyor. 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlem ertelenmiş, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleri ile iş birliği neticesinde yaklaşık 9 milyar TL mal varlığı tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacaktır" dedi.
130 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI
Şimşek, tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldığını söyleyen Bakan Şimşek, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldığını belirtti. Şimşek şunları kaydetti; "Tasfiyedeki 108 fonda 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapıldı, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı." İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Bu kapsamda bir kez daha ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül dün ifade verdi. Kaya çifti, 7 Ekim'de de şüpheli sıfatıyla savcıya ifade vermişti. İfadelerinin ardından çift hakkında SPK'nın hazırladığı denetim raporu da dosyaya girmişti. Eski SPK Başkanı Gönül'ün de 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, başsavcılığın talebi üzerine Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçuna yönelik soruşturma izni vermişti.