Sandıktan altın çıktı

ABD'DE gerçekleştirilen ara seçimlerde Trump'ı adeta şoke eden Demokratların güçlü sonuçlar elde etmesi, küresel piyasalarda altın için yeni bir fiyatlama sürecini beraberinde getirdi. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi altın fiyatlarını yukarı taşırken değerli metal, son haftalarda yaşadığı kayıpları kısa sürede telafi etti. Uluslararası piyasalarda ons altın iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarken Türkiye'de gram altın da 6 bin 650 TL sınırını geride bıraktı. Yükselişin ardından yatırımcılar, ABD'de açıklanacak kritik istihdam verisine odaklandı. Son günlerde dalgalı bir görünüm sergileyen altın piyasasında, son gelişmelerle birlikte güçlü bir yükseliş hareketi öne çıktı.

KAYIPLAR GERİ ALINDI

ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği sonuçların ardından doların küresel para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve tahvil getirilerinin düşmesi, değerli metallere olan talebi artırdı. Perşembe gününe yaklaşık yüzde 2 yükselişle başlayan ons altın, 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Uluslararası piyasalarda spot altın, dün sabah saatlerinde yüzde 1,9 değer kazanarak 4 bin 140,83 dolar seviyesine yükseldi. Böylece ons altın, yakın dönemdeki kayıplarını geri alırken iki haftanın zirvesine ulaştı.