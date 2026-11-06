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Haberler Ekonomi Tahvilde 750 milyonluk satış gerçekleşti

Tahvilde 750 milyonluk satış gerçekleşti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Tahvilde 750 milyonluk satış gerçekleşti

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 66,3 milyon dolarlık hisse senedi, 750,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 62,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 30 Ekim haftasında 31 milyar 569,3 milyon dolardan 31 milyar 323,1 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 555,1 milyon dolardan 15 milyar 829,9 milyon dolara indi.

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