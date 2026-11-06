Uzayda Türkiye imzası

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin yolu açık, geleceği parlaktır. Türkiye'nin önceliği yatırımdır, üretimdir. Türkiye, yeni küresel ekonomik düzende güvenilir ve rekabetçi bir üretim ve teknoloji ortağı arayan yatırımcılar için doğru adrestir" dedi. Kacır açıklamalarında

Türkiye'nin uzay limanını Somali'de inşa ettiğini hatırlatarak "Hedefimiz bu başarı hikâyelerini geleceğin ekonomisine yön verecek stratejik alanlarda çoğaltmak" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından 'Dönüşen Dünyada Denge Arayışı' temasıyla düzenlenen 17. Boğaziçi Zirvesi'ne katıldı.

"SÖZ SAHİBİYİZ"

Kacır şöyle konuştu; "Dünyanın dört bir yanında geliştirdiğimiz güçlü ticaret bağlarıyla 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ihracatımızı şimdi 286 milyar dolara taşıdık. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülkedir. 2002'de 1,2 milyar dolar olan yıllık Ar-Ge harcamalarımızı 25 milyar dolara, 29 bin olan Ar-Ge personel sayımızı ise 318 bine yükselttik. Türkiye'yi kritik teknolojilerde kendi çözümlerini üretebilen, özgün ve yenilikçi ürünleriyle dünya pazarlarında söz ve pay sahibi bir ülke konumuna ulaştırdık" dedi.