Yangınlarla mücadelede başarı sağlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026'da 2 bin 111'i orman, 4 bin 108'i kırsal alan olmak üzere toplam 6 bin 219 yangına müdahale ettiklerini belirterek, "Bir önceki yıla göre orman yangını sayısında yüzde 35 azalma yaşandı" dedi. Yumaklı, 2026 yılında orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını ve yangın verilerini değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2025'te ülkede 3 bin 224'ü orman, 4 bin 285'i kırsal alan olmak üzere toplam 7 bin 509 yangın çıktığını belirterek, "Bu yıl 2 bin 111'i orman, 4 bin 108'i kırsal alan olmak üzere toplam 6 bin 219 yangına müdahale ettik. Bir önceki yıla göre orman yangını sayısında yüzde 35 azalma yaşandı" dedi.

YÜZDE 68 AZALMA OLDU

BU yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 75'inin orman dışı alanlarda başladığını söyleyen Yumaklı, "24 bin 527 hektar

orman alanımız yangınlardan etkilendi. Bir önceki yıla göre yanan orman alanında yaklaşık yüzde 68 azalma gerçekleşti. 2026'da meydana gelen 2 bin 111 orman yangınının 1766'sı bir hektardan daha küçük alanlarda kontrol altına alındı. Yüzde 96'sını ise 10 hektardan daha küçük alanlarda kontrol altına aldık" diye konuştu. Bakan Yumaklı, 2026'da orman yangınlarından etkilenen alanların toplam orman varlığına oranının Kanada'da yüzde 1,24, ABD'de yüzde 1,23, İspanya'da da'da yüzde 1,09, Portekiz ve İtalya'da yüzde 1,06, Fransa'da yüzde 0,56 ve Yunanistan'da yüzde 0,54 olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz ise bütün edebu ülkelerden çok daha az bir oran olan yüzde 0,1 seviyesindedir" dedi.